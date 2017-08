Celularity Inc. beschleunigt Entwicklung seiner bahnbrechenden Plattform für plazentare Forschung und Therapieansätze

---Neues Biotech-Unternehmen beschleunigt Bereitstellung vontransformativen Innovationen für die Behandlung von Krebs,Entzündungs- und degenerativen Erkrankungen und für die funktionelleRegeneration---Zusätzliche Kapitalbeteiligungen, mehr als 200 erteilte undausstehende Patente, vorklinische und klinische Assets undkommerzielle Produkte, die von Unternehmen wie Celgene Corporation,Sorrento Therapeutics (Nasdaq: SRNE), United Therapeutics (Nasdaq:UTHR) und Human Longevity Inc. übernommen wurdenWarren, New Jersey (ots/PRNewswire) - Celularity Inc., ein neugebildetes Biotechnologie-Unternehmen, hat heute bekannt gegeben,dass es die Entwicklung von Therapien zur Zell- undGeweberegeneration schneller vorantreiben wird, um den ungedecktenmedizinische Bedarf bei Krebserkrankungen sowie chronischen unddegenerativen Krankheiten angehen zu können. Celularity schloss seineSeries-A-Finanzierungsrunde mit Kapitalbeteiligungen von mehrerenBiopharma-Unternehmen, darunter Sorrento Therapeutics, UnitedTherapeutics Corporation und Human Longevity Inc. undunternehmerischen Investoren ab.Celularity wurde mithilfe von Beiträgen in Form von umfassendemgeistigem Eigentum, Produktkandidaten im klinischen Stadium,Grundlagen- und klinischer Forschung sowie Entwicklungskompetenzgeschaffen. Dazu gehören:- Mehrere Assets aus den Bereichen Immunonkologie und regenerativeMedizin, die sich in der klinischen Entwicklungsphase befinden,sowie eine Pipeline von präklinischen Produktkandidaten- Eine urheberrechtlich geschützte, allogene ("sofort zugängliche")Immuntherapie-Plattform- Über 200 erteilte und ausstehende Patente auf dem Gebiet derZelltherapie; robuster Patentschutz für plazentare Stammzellen- Eine breite Palette an vollständig humanenAntikörper-CAR-Konstrukten- Gemeinsame, für eine IND-Zulassung vorbereiteteCD38-Immunonkologie-Programme- Die kommerziell für die funktionelle Regeneration angebotenenProdukte Biovance® und Interfyl®* sowie Produktkandidaten in derPipeline- Die Stammzellen-Biobank LifeBankUSA, die sich auf die betrieblicheErfahrung aus zwei Jahrzehnten stützen kannCelularity baut auf der Pionierarbeit von Robert Hariri, MD, PhD,auf dem Gebiet der humanen, von Plazentagewebe gewonnenenZelltherapeutika und Biomaterialien auf. Durch seine Fähigkeit,plazentare Stammzellen zu beschaffen, potenzielle Therapien technischzu realisieren und mögliche Behandlungen einzusetzen, ist dasUnternehmen in der Lage, das Potenzial der menschlichen Plazentanutzbar zu machen und entlang der gesamten Wertschöpfungskette zuagieren."Celularity wurde als neues Modell in der Biotechnologieaufgebaut, wobei hier das Wissen zum Einsatz kommt, das erforderlichist, um unsere Plattform für die Plazenta-Forschung für eine ganzeReihe von Versorgungslücken in der Medizin zu nutzen", so Robert J.Hariri, MD, PhD, der Gründer und CEO von Celularity. "Dank derUnterstützung unserer Investoren können wir in der regenerativenMedizin bewährte Technik und Fachkompetenz mit dem Zielzusammenbringen, transformative Therapien für tödlich verlaufende undunbehandelbare Erkrankungen zu entwickeln." Dr. Hariri war zuvorVorstandsvorsitzender, Chief Scientific Officer und Chief ExecutiveOfficer von Celgene Cellular Therapeutics und Gründer derAnthrogenesis Corporation, die 2002 von Celgene übernommen wurde. Dr.Hariri ist außerdem Mitgründer von Human Longevity, Inc.Die Gründung von Celularity nutzt die fruchtbare Arbeit derErforschung neuartiger biologisch aktiver Zellpopulationen in dermenschlichen Plazenta, die ein großes therapeutisches Potenzialbesitzt. Celularity wird sich auf diese patentrechtlich geschütztenund ausbaufähigen Entdeckungen stützen, die an der postpartalenmenschlichen Plazenta gemacht wurden - eine ethisch einwandfreie underneuerbare Quelle von nutzbarem Biomaterial. DasEntwicklungsprogramm von Celularity legt den Schwerpunkt auf eineallogene Plattform und verwendet dabei klinisch zugängliche,immuntolerante Zellen und Biomaterialien, die von einer heterogenenPopulation von Spendern stammen, deren Einverständniserklärungvorliegt.Andrew von Eschenbach, MD, ein Gründungsmitglied des Board ofDirectors von Celularity und ehemaliger Leiter der United States Foodand Drug Administration (FDA) und Direktor des National CancerInstitute, sagte dazu: "Die bahnbrechende Arbeit von Bob Hariri, demGründer von Celularity, hat die einzigartigen Eigenschaften von ausPlazenta gewonnenen Stammzellen entfesselt und damit die Hoffnungwiederbelebt, dass es möglich ist, sichere und wirksame Therapien fürdie am schwersten zu behandelnden degenerativen Krankheiten zuentwickeln." Dr. von Eschenbach sagte weiter: "Celularity kann mitseinem Hauptaugenmerk auf die Beschleunigung innovativerEntwicklungen im Bereich der regenerativen Medizin zu einem führendenKatalysator für Zelltherapien werden, um sich so dem weltweitenungedeckten medizinischen Bedarf in vielen Bereichen zuwenden."Dr. Henry Ji, Präsident und CEO von Sorrento Therapeutics, sagte:"Wir freuen uns sehr darauf, zusammen mit Dr. Hariri und seinem Teamvon Wissenschaftlern sowie weltweit führenden Biopharma-Unternehmenwie Celgene, Human Longevity Inc. und United Therapeutics beim Aufbauvon Celularity dabei zu sein. Das Potenzial regenerativer Therapienbei der Behandlung einer Vielzahl von chronisch-degenerativenErkrankungen ist gut bekannt. Wir sehen wichtige Synergien auf demGebiet der Onkologie und wir sehen die Möglichkeit, bei unserem Kampfgegen bösartige Tumoren besser zu werden. Die Technologien, Assetsund Ressourcen von Celularity werden dabei helfen, ausgewählteZelltherapie-Programme von Sorrento weiterzuentwickeln undmöglicherweise autologe Zelltherapien in bezahlbare und zugänglicheallogene Zelltherapien zu verwandeln."*Interfyl ist ein eingetragenes Warenzeichen von AlliquaBioMedical Inc.Über Celularity Inc.Celularity ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Warrenim US-Bundesstaat New Jersey, das über die patentrechtlich geschützteSpitzentechnologie und die entsprechenden Urheberrechte verfügt, umdie Kraft der Plazenta für sich nutzbar zu machen. Sein Portfolio anmedizinischen Anlagewerten besteht aus über 200 erteilten oderangemeldeten Patenten sowie Produktenkandidaten in der vorklinischenund der klinischen Entwicklung, darunter CAR-Konstrukte für allogeneCAR-T/NK-Produkte, Lizenzen für über 100 Immuntherapie-Produkte sowiekommerziellen Aktivitäten in den Bereichen Biosourcing undfunktionelle Regeneration. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.celularity.com. Folgen Sie Celularity in den Sozialen Medien:@Celularity.Über United TherapeuticsUnited Therapeutics Corporation (http://www.unither.com/) ist einBiotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung undVermarktung innovativer Produkte konzentriert, welche den ungedecktenmedizinischen Bedarf von Patienten mit chronischen undlebensbedrohlichen Erkrankungen abdecken.Über Sorrento TherapeuticsSorrento ist ein auf Antikörper im klinischen Entwicklungsstadiumausgerichtetes Biopharma-Unternehmen, das neue Behandlungsoptionenfür die Bereiche Immunonkologie, Entzündungen undAutoimmunerkrankungen entwickelt. Zu den führenden Produktkandidatenvon Sorrento gehören Immuntherapien, bei denen der Fokus auf derBehandlung von festen Tumoren und Blutkrebs liegt, sowieSchmerzmittel in späten Entwicklungsstadien. Weitere Informationenfinden Sie unter http://sorrentotherapeutics.comÜber Human Longevity Inc.Human Longevity, Inc. (HLI) ist das genomikbasierteHealth-Intelligence-Unternehmen, das die größte und umfassendsteDatenbank an Gesamtgenom-, Phänotyp- und klinischen Daten erstellt.HLI hat sich der Entwicklung und Anwendung von aufwendiger EDV undmaschinellem Lernen verschrieben, um neuartige Entdeckungen zumachen, die den Gesundheitsbereich revolutionieren. Neben HLIQ WholeGenome und HLIQ Oncology gehören zum Geschäft von HLI auch HLI HealthNucleus, ein die Erkenntnisse der Genomik nutzendes klinischesForschungszentrum, das Sequenzanalysen des Gesamtgenoms, hochmoderneklinische Bildgebungsverfahren und innovatives maschinelles Lernenzusammen mit kuratierten persönliche Gesundheitsinformationen dafürnutzt, um das umfassendste Bild von der individuellen Gesundheit zuliefern. 