Celtic: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Der Celtic-Schlusskurs wurde am 09.08.2018 an der Heimatbörse London mit 132 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Filme & Unterhaltung".

Die Aussichten für Celtic haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Celtic erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Recreation Facilities & Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um -1,76 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +21,04 Prozent im Branchenvergleich für Celtic bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,78 Prozent im letzten Jahr. Celtic lag 16,5 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Celtic-Aktie beträgt dieser aktuell 130,93 GBP. Der letzte Schlusskurs (132 GBP) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+0,82 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Celtic somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (131,1 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,69 Prozent Abweichung). Die Celtic-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Celtic auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Celtic wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Celtic auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.