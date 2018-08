Celtic: Aktienanalyse vom 27.08.2018: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Für die Aktie Celtic aus dem Segment "Filme & Unterhaltung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 24.08.2018 ein Kurs von 138,5 GBP geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Celtic liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Celtic vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 140 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (138,5 GBP) könnte die Aktie damit um 1,08 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Celtic-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Fundamental: Die Aktie von Celtic gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 22,91 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Recreation Facilities & Svcs", der 56,91 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Celtic. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.