Celsius-Projekt gewinnt den Best Construction Award für den Einsatz von StreamBIM beim Bau vor Ort

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Rendra, der Hersteller von StreamBIM, gab heute bekannt, dass das Projekt Celsius bei den 2020 buildingSMART Awards in der Kategorie Bauwesen gewonnen hat. StreamBIM wurde zur Verwaltung aller Bauarbeiten am Projekt Celsius eingesetzt.Die buildingSMART International Awards ehren herausragende Leistungen, die in realen Projekten erzielt wurden, bei denen digitale Technologien bei der Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Wartung gebauter Anlagen eingesetzt und genutzt werden.Das Projekt Celsius ist ein Labor- und Bürogebäude mit sechs Stockwerken und 12000 Quadratmetern Fläche in Uppsala, Schweden. Es wurde von Byggstyrning aus Stockholm, Schweden, für Vasakronen, den größten schwedischen Bauherrn, gebaut. Das Projekt ist mit LEED Platinum, dem höchsten Nachhaltigkeitsstandard, zertifiziert.Das Projekt Celsius ist deshalb bemerkenswert, weil es ganz ohne Zeichnungen entworfen und gebaut wurde.Die Baustellenmitarbeiter nutzten die mobile, offene BIM-Streaming-Software von StreamBIM während der Bauarbeiten am Projekt, um auf Bauinformationen, Baustellenkommunikation, Entwurfsmarkierungen sowie Inspektionsdokumentation und sogar die As-Built-Dokumentation zur Aktualisierung der Modelle bei der Übergabe zuzugreifen und zu verwalten. StreamBIM ermöglichte es den Bauherren auch, Kontrollchecklisten zu verwalten und Sicherheitsprobleme zu identifizieren, so dass die Baustelle sauber und sicher war.Jeder Mitarbeiter des Projekts war eingeladen, StreamBIM zu nutzen, einschließlich der Mitarbeiter von bis zu 40 verschiedenen Subunternehmern. StreamBIM unterstützte eine Belegschaft von bis zu 300 gleichzeitigen Benutzern.Bemerkenswert ist, dass das Projekt Celsius zwei volle Monate vor dem Zeitplan und fast 900.000 EUR unter dem Budget abgeschlossen wurde.Johannes Ris, Virtual Design and Construction Manager bei Byggstyrning, sagte: "Celsius ist ein Projekt, bei dem großes Engagement, ein gutes Klima der Zusammenarbeit und der innovative Einsatz digitaler Werkzeuge wie StreamBIM ein Projekt mit hohem Mehrwert für den Kunden geschaffen haben."Ole Kristian Kvarsvik, der Geschäftsführer von Rendra, sagte: "Wir sind stolz darauf, dass Projekt Celsius den Preis für das beste Bauwerk gewonnen hat, weil es den Wert des Bauens anhand des digitalen Modells mit Werkzeugen wie der Software StreamBIM für die Zusammenarbeit im Bauwesen zeigt."Um mehr über das Celsius-Projekt zu erfahren, besuchen Sie: https://www.youtube.com/watch?v=T1KWHD6Xh7w&ab_channel=Byggstyrning (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2983792-1&h=26059958&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2983792-1%26h%3D241715881%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DT1KWHD6Xh7w%2526ab_channel%253DByggstyrning%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DT1KWHD6Xh7w%2526ab_channel%253DByggstyrning&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DT1KWHD6Xh7w%26ab_channel%3DByggstyrning)StreamBIM hat inzwischen mehr als 20.000 registrierte Benutzer und wird bei Projekten von großen komplexen Krankenhäusern bis hin zu Wohnanlagen eingesetzt.Informationen zu StreamBIMStreamBIM ist ein Hersteller von Cloud 3D Building Information Modeling (BIM) Kollaborationssoftware für die Bauindustrie. Die StreamBIM-Plattform ist für die 3D-BIM-Zusammenarbeit in allen Phasen des Bauprojekts ausgelegt, vom Entwurf über die Konstruktion bis hin zur Bestandsübergabe und Wartung der Anlagen.Weitere Informationen über Agility erhalten Sie unter: www.streambim.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2983792-1&h=233935007&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2983792-1%26h%3D2403123052%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.streambim.com%252F%26a%3Dwww.streambim.com&a=www.streambim.com)Rendra ist Teil der JDM Technology Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2983792-1&h=2836019943&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2983792-1%26h%3D198753925%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fjdmtechnologygroup.com%252F%26a%3DJDM%2BTechnology%2BGroup&a=JDM+Technology+Group).