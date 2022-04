Celsion Corporation-Aktie: Das sollten Sie nicht verpassen!

Am 17. Februar 2022 gab die Celsion Corporation (NASDAQ:CLSN) bekannt, dass das Data Safety Monitoring Board (DSMB) nach einer vorgeplanten Sicherheits-Zwischenprüfung von 81 unbehandelten Patienten in der Phase-1/2-Studie OVATION 2 mit GEN-1 (dem führenden Immuntherapie-Entwicklungsprodukt des Unternehmens) bei Eierstockkrebs im fortgeschrittenen Stadium (Stadium III/IV) einstimmig empfohlen hat, die Patienten in der Studie mit einer Dosis von 100 mg/m2 weiter zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung