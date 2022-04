Celsion Aktie: Heute geht es gen Süden!

Die Aktien der Celsion Corp (NASDAQ:CLSN) werden am Mittwoch niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen ein registriertes direktes Angebot in Höhe von 7 Millionen Dollar bekannt gegeben hat, das nach den Regeln der Nasdaq am Markt gehandelt wird.

Das Angebot erfolgt, nachdem die Aktie am Dienstag deutlich höher gehandelt wurde, da Händler eine Notiz von Zacks Small-Cap Research gelesen haben.



