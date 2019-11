Celonis erhält etwa $290 Millionen, um seine führende Position bei der Optimierung von Geschäftsprozessen weiter auszubauen

München/New York City, USA (ots) -Bewertung erreicht $2,5 Milliarden; Cashflow seit der Gründungpositiv mit Wachstumsraten im dreistelligen BereichCelonis (https://www.celonis.com/de/), der Marktführer für KI-gestützte ProcessMining und Process Excellence Software, gibt heute bekannt, dass das Unternehmenetwa $290 Millionen durch eine Serie-C-Finanzierung erhalten hat, was einerBewertung von $2,5 Milliarden entspricht. Führende globale Unternehmen wie 3M,Airbus, Danaher, L'Oréal, Lufthansa, Siemens und Uber vertrauen auf Celonis, umdie Effizienz ihrer Finanz-, Supply-Chain-, IT-, Vertriebs- undKundendienstfunktionen zu verbessern.Arena Holdings führt die Finanzierungsrunde zusammen mit einer Gruppe vonetablierten Unternehmern an, die bereits erfolgreich profitabel und sehrwachstumsstarke Unternehmen aufgebaut haben. Zu den Investoren gehören RyanSmith, Mitgründer und CEO von Qualtrics (https://www.qualtrics.com/de), undTooey Courtemanche, Gründer und CEO von Procore (https://www.procore.com/).Smith wird dem Unternehmen als strategischer Berater zur Seite stehen und engmit Celonis Verwaltungsrat-Mitglied und Hybris-Gründer Carsten Thomazusammenarbeiten."Celonis ist klarer Marktführer in einer Kategorie mit enormem Potenzial. Und eszeichnet sich durch ein beeindruckendes Wachstum sowie eine immenseWertschöpfung für seine Kunden und Partner aus", sagte Feroz Dewan, CEO vonArena Holdings. "Celonis hilft Unternehmen dabei, von zwei marktbestimmendenTrends zu profitieren, die sowohl Regionen- als auch branchenübergreifend sind:Der Nutzung von Daten, um schnellere und bessere Entscheidungen zu ermöglichen,und dem Bestreben aller Unternehmen, ihr vollständiges Potenzial auszuschöpfen."Die Serie-C-Finanzierung erhöht die Gesamtinvestitionen in Celonis auf etwa $370Millionen, und folgt auf die Serie-A-Finanzierung in Höhe von $27,5 Millionen imJuni 2016 und die Serie-B-Finanzierung in Höhe von $50 Millionen im Juni 2018unter der Führung von Accel (https://www.accel.com/) und 83North(https://www.83north.com/), die auch an der jüngsten Finanzierungsrundebeteiligt sind. Das Unternehmen plant, das neue Kapital zur Stärkung seinerglobalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie zum Ausbau dertechnologischen Plattform von Celonis einzusetzen.Celonis bietet seinen Kunden einen signifikanten Mehrwert, da es Organisationenweltweit in die Lage versetzt, Ineffizienzen in ganz unterschiedlichenbetrieblichen Abläufen zu erkennen, in Echtzeit darauf zu reagieren,Geschäftsprozesse zu verbessern und kontinuierlich zu überprüfen, um eineoptimale Unternehmensperformance sicherzustellen."Process Mining kann man sich wie eine Röntgenaufnahme jedes einzelnenbetrieblichen Prozesses vorstellen. Damit wird es für Unternehmen möglich,Ineffizienzen aufzudecken und Verbesserungen umzusetzen, um Prozesse zuoptimieren, Kosten zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern", sagtAlexander Rinke, Mitgründer und Co-CEO von Celonis. "Wir sind Marktführer fürProcess Mining und darüber hinaus Wegbereiter für Process Excellence, die fürdie Wettbewerbsfähigkeit eines jeden Unternehmens entscheidend ist."Celonis hat seit seiner Gründung im Jahr 2011 jedes Jahr einen positivenCashflow und wächst weiterhin im dreistelligen Bereich.Celonis setzt nahtlos auf die bestehende IT-Infrastruktur seiner Kunden auf undbietet sowohl eine Echtzeitkontrolle als auch Transparenz überProzessoptimierungsmöglichkeiten. L'Oreal verbesserte mit Celonis zum Beispieldie Order-to-Cash Effizienz um das Dreifache und arbeitet daran sie noch weiterzu optimieren. Lufthansa steigerte die Pünktlichkeit der Flüge für achtMillionen Passagiere, und die Deutsche Telekom sparte Millionen von Euro durchdie Verbesserung von Prozessen im Bereich Zahlungen, Bestellungen undLieferungen."Wir richten Celonis auf langfristiges Wachstum und Profitabilität aus, dahersind wir dankbar für das Vertrauen unserer Partner und freuen uns auf dieZusammenarbeit", so Bastian Nominacher, Mitgründer und Co-CEO von Celonis. "Denndie Expertise unserer neuen Partner unterstützt uns in unseren Bemühungen, einweltweit erfolgreiches und nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das einenmessbaren Einfluss auf den Erfolg unserer Kunden hat."Über CelonisCelonis, der führende Anbieter von Process Mining und Process ExcellenceSoftware, verwandelt Daten in Erkenntnisse und Maßnahmen. Die IntelligentBusiness Cloud ermöglicht es Unternehmen, das operative Rückgrat ihresUnternehmens schnell zu verstehen und zu verbessern. Unternehmen auf der ganzenWelt, darunter Siemens, 3M, Airbus und Vodafone, vertrauen auf Celonis, umMaßnahmen zu ergreifen und Veränderungen in den Geschäftsprozessenvoranzutreiben, was zu Einsparungen in Millionenhöhe und einem verbessertenErlebnis für ihre Kunden führt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in München undNew York.Pressekontakt:Kontakt bei MaisbergerFabiola Schulte-Holthaus / Sabine TritschlerSenior Account ManagerMaisberger GmbHClaudius-Keller-Str. 3c81669 MünchenTel.: +49 89 419599-83 oder /-72www.maisberger.comcelonis@maisberger.comKontakt bei CelonisIsabell HorvathPR Director EuropeCelonis SETheresienstrasse 680333 MünchenTel.: +49 151 74639221www.celonis.comi.horvath@celonis.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138885/4446404OTS: CelonisOriginal-Content von: Celonis, übermittelt durch news aktuell