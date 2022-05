Cellnex bekräftigt Interesse an Telekom-Funktürmen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Funkturmbetreiber Cellnex hat sein Kaufinteresse an einem Anteil der Funkturmsparte der Deutschen Telekom bekräftigt. Im Lichte von Medienberichten bestätigte Cellnex am Montag, ein Gebot für einen Anteil der passiven Infrastruktur der Telekom in Deutschland und Österreich zu erwägen, wie die Spanier mitteilten. Der Prozess sei noch in einer Prüfungsphase, insbesondere seien die Bedingungen und die mögliche Bewertung noch nicht entschieden.

Cellnex-Chef Tobías Martínez Gimeno hatte bereits im April sein Interesse öffentlich gemacht, Details zu konkreten Verhandlungen aber gemieden. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg vor dem Wochenende aus Kreisen berichtet hatte, könnte sich die Bewertung auf 20 Milliarden Euro inklusive Schulden belaufen - Cellnex sei dazu in Gesprächen mit dem kanadischen Finanzinvestor Brookfield. Cellnex bestätigte am Montag zudem erneut, dass ein mögliches Gebot auch mit Partnern zusammen erfolgen könnte./men/he