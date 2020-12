Cellebrite kündigt die erste All-In-One-Lösung der Industrie für die Triage und Erfassung von Daten von Windows- und Apple-Computern an

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Tysons Corner, Virginia (ots/PRNewswire) - Digital Collector bringt digitale Intelligenz schnell an die Oberfläche, um die Ergebnisse von Untersuchungen zu beschleunigenCellebrite, der weltweit führende Anbieter von Digital Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, kündigte heute die Markteinführung von Digital Collector im ersten Quartal 2021 an, einem leistungsstarken und vollständigen Triage- und Datenerfassungs-Tool für Windows- und Apple-Computer. Die kommende Version, die früher als das beliebte MacQuisition-Produkt von BlackBag gebrandmarkt wurde, enthält alle beliebten Produktfunktionen, auf die sich die Kunden verlassen, und ist jetzt auch für Windows verfügbar. Darüber hinaus enthält sie zusätzliche Funktionen, die Digital Collector zum umfassendsten Computerforensik-Tool der Branche für Prüfärzte in der Strafverfolgung und im Unternehmen machen.Die neue Lösung ist für Ermittler konzipiert, die eine schnelle Triage, Live-Datenerfassung und forensische Bildgebung durchführen müssen, ohne dass mehrere Lösungen erforderlich sind. Der Digital Collector wird von entscheidender Bedeutung für Ermittler sein, die an Fällen arbeiten, die von Diebstahl des geistigen Eigentums von Unternehmen, Finanzkriminalität, Kinderausbeutung und -handel, geplanten Terroranschlägen und mehr reichen.Unterstützt Digital Collector für Windows- und Apple-Computer:- Forensisch booten: bei Systemen, die ausgeschaltet sind, in eine geschützte Umgebung zur Triage oder Bildgebung booten- Live-Sammlung: für Systeme, die eingeschaltet und zugänglich sind, führen Sie Digital Collector live aus, um gezielte Sammlungen zu triagieren und zu vervollständigen- Triage: ob live oder gebootet, Durchsuchen des zu prüfenden Computers, Filtern nach Dateimetadaten oder Schlüsselwörtern und Prüfen des Inhalts- Zielgerichtete Bildgebung: Sie können vorkonfigurierte Kategorien oder vom Benutzer ausgewählte Dateien aus der Triage erfassen- Forensische Bildgebung: Erfassung eines vollständigen Images des Systems einschließlich gelöschter und nicht zugeordneter Bereiche von Laufwerken in Industriestandardformaten "Wir freuen uns, unseren Kunden, die Ermittlungen in der Strafverfolgung und im Unternehmen durchführen, Digital Collector anbieten zu können," sagte Ori Nurick, Executive Vice President of Product Management bei Cellebrite. "Der Digital Collector als Teil unserer umfangreichen Palette von Digital Intelligence-Lösungen bietet unseren Kunden einen enormen Wert und eine einzige Lösung, auf die sie sich bei der Erfassung und Analyse von Daten von Windows- und Apple-Computern verlassen können."Die bevorstehende Veröffentlichung von Digital Collector wird die erste von mehreren neuen Computerzugriffs- und Analysefunktionen liefern, die Cellebrite in der ersten Hälfte des Jahres 2021 einführen wird. Künftige Aktualisierungen werden sich auf die Benutzerfreundlichkeit, die Möglichkeiten zur Erfassung aus der Ferne und die API-Integration mit bestehenden Cellebrite Digital Intelligence-Lösungen konzentrieren.Aktuelle MacQuisition-Kunden mit SSD-Geräten können die neue Software für Digital Collector auf ihren vorhandenen Geräten installieren, wenn Digital Collector Anfang 2021 verfügbar sein wird. Für weitere Informationen über den Digital Collector von Cellebrite besuchen Sie Cellebrite.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2996628-1&h=3447509104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2996628-1%26h%3D2741224432%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Fsales-inquiry%26a%3DCellebrite.com&a=Cellebrite.com).Informationen zu CellebriteCellebrite ist weltweit führend in der Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Organisationen, um die Art und Weise zu verändern, wie sie digitale Intelligenz bei Ermittlungen verwalten, um die Justiz zu beschleunigen und den Datenschutz zu gewährleisten. Mit einer preisgekrönten Software-Suite und Dienstleistungen zur Vereinheitlichung von Ermittlungsabläufen und zur Verwaltung digitaler Intelligenz unterstützen wir Organisationen bei der Bewältigung der Komplexität von rechtlich sanktionierten digitalen Ermittlungen. Cellebrite arbeitet mit Branchenführern zusammen, um sie dabei zu unterstützen, die Öffentlichkeit zu schützen und Vermögenswerte mit Effizienz und Transparenz zu sichern. Tausende von führenden Agenturen und Unternehmen in mehr als 150 Ländern vertrauen auf Cellebrite und unterstützen Kunden bei der Erfüllung der gemeinsamen Mission, Leben zu schützen und zu retten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns unter www.cellebrite.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2996628-1&h=861108482&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2996628-1%26h%3D2643885122%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252F%26a%3Dwww.cellebrite.com&a=www.cellebrite.com) oder folgen Sie uns auf Twitter @Cellebrite_UFED.Pressekontakt:Olga ShmuklyerFusion PRMobil: +1 917 715 0329Cellebrite@FusionPR.comAdam Jaffe, VP of Global Communications, CellebriteMobil: +1 609 502 6889Adam.Jaffe@cellebrite.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpgOriginal-Content von: Cellebrite GmbH, übermittelt durch news aktuell