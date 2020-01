Cellebrite erwirbt BlackBag Technologies und festigt seine Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich integrierter Lösungen für die Digital Intelligence

Petach Tikwa, Israel (ots/PRNewswire) - Erwerb fügt dem Portfolio von Cellebriteeinen entscheidenden Baustein hinzu und ist ein weiterer Markstein derstrategischen Expansion als weltweit führendes Unternehmen mit den bestenProdukten der Branche, das jetzt eine umfassende Plattform aus einer Hand fürintegrierte Lösungen der Digital Intelligence anbietetCellebrite, weltweit führend im Bereich Digital Intelligence Solutions fürGesetzesvollzug, Behörden und Großfirmen, hat heute den Abschluss einesbindenden Vertrages zum Erwerb von BlackBag Technologies bekannt gegeben, einemBranchenführer bei Produkten der Sammlung und Analyse der Computer-Forensik.Der Erwerb erweitert das Portfolio der Lösungen von Cellebrite im BereichDigital Intelligence und verbessert sein strategisches Engagement, seinen Kundenneben in der Branche führenden Produkten ein Komplettangebot aus einer Hand fürihren gesamten digitalen Ermittlungsbedarf zu bieten. Die Größe und Breite derauf dem Markt führenden Produkte für Digital Intelligence von Cellebrite wirddramatische Auswirkungen auf die Durchführung digitaler Ermittlungen haben. DieKomplettlösung von Cellebrite gibt Aktienfirmen und Privatfirmen eineeinheitliche Plattform mit Zugriff auf sämtliche Aspekte einer digitalenErmittlung an die Hand und ermöglicht entscheidende Erkenntnisse auf gesteuerteund koordinierte Weise bei gleichzeitiger Beschleunigung desErmittlungsverfahrens. Dazu gehört die vollständige Abdeckung von Werkzeugen undQuellen digitaler Datensammlung, darunter Mobilgeräte, Computer, Cloud-Daten undProtokolle von Anrufdaten mit Kapazitäten für vereinheitlichte Analyse undPrüfung, um ein vollständiges Bild der Informationen zu zeichnen. Es bedeutetzudem das Angebot einer breiten Palette von Kapazitäten für den Erwerb imEinsatz, darunter die Sammlung von Beweismitteln auf Grundlage vonEinverständnis, gemeinsam mit integrierten Lösungen für das Management vonZugriff, Erkenntnissen und Beweismitteln, um umfassende Einsätze zu erleichternund steuern und die gesamte Operation der digitalen Intelligenz zuorchestrieren."Das Team von BlackBag Technologies hat mit Engagement ein bemerkenswertesUnternehmen geschaffen, das weltweit Gesetzesvollzug und Firmen hilft, indemBeamte und Führungskräfte die besten Lösungen im Bereich der Computerforensikerhalten", sagte Yossi Carmil, Co-CEO von Cellebrite. "Als global führendesUnternehmen im Bereich integrierter Lösungen für Digital Intelligence stärktCellebrite das Engagement beider Unternehmen für ihre Kunden und setzt seineStrategie fort, Kapazitäten im Feld der Digital Intelligence weiter zu vertiefenund auszubauen, um den wachsenden Bedarf des Marktes zu decken.""Unsere Zielsetzung war seit den Anfängen klar: Entwicklung und Bereitstellunginnovativer Lösungen, die den Bereichen Gesetzesvollzug, Großfirmen und Beraterhelfen, in ihren Ermittlungen die Wahrheit offenzulegen", sagte Ken Basore, derCEO von BlackBag Technologies. "In Zielsetzung und Kultur dieser beiden Firmengibt es unglaubliche Synergie. Teil von Cellebrite zu werden, wird für unsereKunden enormen Wert freisetzen, da wir schneller innovativ tätig sein und eineerweiterte Palette der Lösungen und Erkenntnisse im Bereich Digital Intelligenceanbieten können."Yossi Carmil kommt zu dem Schluss: "Dieser Erwerb ermöglicht Cellebriteschnellere Bereitstellung neuer Lösungen und Dienste für Digital Intelligence,die unseren Kunden mehr Mittel an die Hand geben und ihnen ermöglichen,Effizienz und Genauigkeit Ihrer digitalen Ermittlungen zu maximieren. DieserErwerb ist ein wichtiger Markstein auf unserem Weg, unseren Kunden zu helfen,für mehr Sicherheit in ihren Bereichen zu sorgen. Wir heißen das Team vonBlackBag bei Cellebrite willkommen."Informationen zu BlackBag TechnologiesBlackBag® Technologies bietet innovative Werkzeuge für dieforensische Sammlung und Analyse für Computer und Mobilgeräte unterWindows, macOS, iOS und Android. Die forensische Software desUnternehmens wird von hunderten staatlicherf und örtlicher Behördendes Gesetzesvollzuges weltweit genutzt, wie auch von führendenGroßunternehmen und Beratern, um alle Arten digitaler Beweismittel inVerbindung mit strafrechtlichen, zivilrechtlichen und internenVerfahren zu ermitteln. BlackBag entwickelt und bietet zudemforensische Schulungs- und Zertifizierungsprogramme für Fachleute imBereich Forensik.www.blackbagtech.com.Informationen zu CellebriteCellebrite ist weltweit führend im Bereich der Lösungen für DigitalIntelligence für die Märkte Gesetzesvollzug, Behörden undGroßunternehmen. Cellebrite stellt ein umfassendes Paket innovativerSoftwareprodukte und Analysewerkzeuge bereit, welche digitaleErmittlungen beschleunigen und die wachsende Komplexität derHandhabung von Fragen der Kriminalität und Sicherheit im digitalenZeitalter angehen. 