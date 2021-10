Cellebrite erweitert branchenführende Digital-Intelligence-Plattform um ein SaaS-basiertes System zur Verwaltung digitaler Beweismittel für Ermittlungen

Petah Tikva, Israel (ots/PRNewswire) -Cellebrite Guardian vereinfacht und sichert in Sicherheitsbehörden die Verwaltung, gemeinsame Nutzung und Überprüfung digitaler Beweise als Teil des ErmittlungsworkflowsCellebrite (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von Digital-Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute die Veröffentlichung einer neuen Version von Cellebrite Guardian bekannt gegeben. Cellebrite Guardian ist das branchenweit umfassendste Cloud-basierte Verwaltungssystem für digitale Beweismittel (DEMS), das die Verwaltung von Beweismitteln und Arbeitsabläufen während des gesamten Ermittlungsprozesses vereinfacht. Guardian ist das neueste Angebot der End-to-End Investigative Digital Intelligence (DI)-Plattform von Cellebrite. Behörden auf der ganzen Welt nutzen Cellebrite, um ihre Ermittlungen intelligenter, schneller und effizienter zu gestalten.Guardian bietet einzigartige und innovative Funktionen, die den Behörden bei der Bewältigung ihrer "Big Data"-Ermittlungsherausforderungen und der Arbeit in isolierten Arbeitsgruppen helfen werden. So werden mehrere Teile des Ermittlungsworkflows miteinander verknüpft: Beweismittelverwaltung, Speicherung, gemeinsame Nutzung, Berichterstattung und unübertroffene Überprüfungsfunktionen fließen in einem einfachen, sicheren und skalierbaren System zusammen, das den Zugriff auf alle relevanten Fakten eines Falles beschleunigt."Die Verwaltung digitaler Beweise ist für Behörden der öffentlichen Sicherheit weltweit ein wichtiges Thema - ebenso wie der Schutz der Privatsphäre im Rahmen von Ermittlungen ", sagte Alison Brooks, die als Vice President bei IDC für das Thema öffentliche Sicherheit in den USA und weltweit zuständig ist. "Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit müssen Behörden immer größere Datenmengen nach relevanten digitalen Beweisen durchforsten. In diesem Zusammenhang beobachten wir einen zunehmenden Einsatz von Lösungen für die Verwaltung digitaler Beweismittel sowie von Cloud-Computing-Plattformen in der öffentlichen Sicherheit, um die Ermittlungen durch Flexibilität, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit zu verbessern."Beschleunigung der Zeit bis zur Lösung von FällenEin cloudbasiertes DEMS für Ermittlungen bietet Behörden eine effizientere und kostengünstigere Alternative als manuelle Prozesse oder ein System vor Ort, da es Risiken eliminiert und die Kosten für Speicher, Hardware und Systemwartung senkt. Durch die Nutzung der hochsicheren AWS GovCloud-Umgebung bietet Guardian auch zusätzliche Sicherheitsvorteile. Guardian macht sich die Vorteile der AWS Cloud zunutze, indem es die Zeit bis zur Lösung eines Falls verkürzt und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Beteiligten am digitalen Ermittlungsprozess optimiert.Abschaffung manueller ProzesseIn vielen Behörden ist die Verwaltung digitaler Beweismittel immer noch ein manueller, umständlicher Prozess, bei dem USB-Laufwerke, DVDs oder CD-ROMs und unzureichende Hardware-Geräte zur schnellen Überprüfung und Freigabe großer Dateien zum Einsatz kommen.Cellebrite Guardian macht manuelle Prozesse überflüssig, indem der Prozess der Verwaltung digitaler Beweise in eine Cloud-Umgebung verlagert wird. Dieser Ansatz hat folgende Vorteile:- Erhebliche Verringerung des Risikos, dass Beweise falsch gehandhabt werden oder verloren gehen; ein entscheidender Aspekt bei der Stärkung des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Strafverfolgung.- Sofortiger Zugriff auf UFDR-Berichte (von UFED Physical Analyzer erstellte Dateien) im Browser, unabhängig von Gerät oder Download-Geschwindigkeit, für einen beschleunigten Überprüfungsprozess und reduzierte Hardwarekosten.- Einheitliches Master-Repository für alle digitalen und physischen Beweismittel, geringere Speicherkosten vor Ort und entlastete Budgets in Abteilungen.- Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Forensikern, Analysten, Ermittlern und Staatsanwälten.- Einhaltung von Datenverwaltungsvorschriften und Möglichkeit zur Erstellung von Prüfprotokollen, die für Transparenz in der gesamten Beweismittelkette sorgen."Heutzutage suchen Behörden nach jedem Vorteil, den sie von Beginn einer Untersuchung an bekommen können", sagt Ronnen Armon, Chief Product and Technology Officer von Cellebrite. "Wir bei Cellebrite konzentrieren uns darauf, ihnen dabei zu helfen, ihre Ermittlungen intelligenter, schneller und effizienter zu gestalten. Diese Version von Cellebrite Guardian bietet eine umfassende, kosteneffiziente Lösung, um sie bei der Speicherung, gemeinsamen Nutzung und Überprüfung digitaler und physischer Beweise zu unterstützen - eine der größten Herausforderungen, mit denen sie heute konfrontiert sind."Die allgemeine Verfügbarkeit dieser Version von Cellebrite Guardian wird für das vierte Quartal 2021 erwartet. Weitere Informationen finden Sie auch hier.Informationen zu CellebriteCellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden in die Lage zu versetzen, Leben zu schützen und zu retten, die Justiz zu beschleunigen und die Privatsphäre in Gemeinden auf der ganzen Welt zu schützen. Cellebrite ist der weltweit führende Anbieter von Digital-Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor. Durch die konsequente Vereinfachung von Ermittlungsprozessen helfen die Cellebrite-Lösungen Organisationen, die Komplexität rechtskonformer digitaler Ermittlungen zu meistern. Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in mehr als 140 Ländern vertrauen auf die Digital-Intelligence-Plattform und -Lösungen von Cellebrite. Cellebrite transformiert die Art und Weise, wie Kunden Daten für rechtskonforme Ermittlungen sammeln, überprüfen, analysieren und verwalten. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.cellebrite.com und https://investors.cellebrite.com.Vorsicht in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDieses Dokument enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "prognostizieren", "beabsichtigen", "anstreben", "anvisieren", "antizipieren", "glauben", "könnten", "fortsetzen", "erwarten", "schätzen", "können", "planen", "Ausblick", "Zukunft" und "projizieren" und andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen enthalten geschätzte Finanzinformationen. Solche vorausschauenden Aussagen in Bezug auf Umsatz, Gewinn, Leistung, Strategien, Aussichten und andere Aspekte des Geschäfts von Cellebrite basieren auf aktuellen Erwartungen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von denen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen enthalten sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Die Fähigkeit von Cellebrite, technologisch fortschrittliche Lösungen zu entwickeln und erfolgreich in die von den Kunden verwendeten Softwarelösungen zu integrieren; die Akzeptanz der Lösungen durch die Kunden; Fehler, Ausfälle, Defekte oder Bugs in den Lösungen; das Versäumnis, die Produktivität des Vertriebs- und Marketingpersonals aufrechtzuerhalten oder zusätzliches Vertriebs- und Marketingpersonal einzustellen, zu integrieren und zu halten; die Auswirkungen der weltweiten Covid-19-Pandemie; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf die Preisgestaltung und auf den Marktanteil von Cellebrite; suboptimale Ergebnisse von Produkten aufgrund von Missbrauch durch Kunden; Das Versäumnis von Cellebrite, seinen Ruf und seine Marke aufrechtzuerhalten und zu verbessern; ungenaue Schätzungen der Marktchancen von Cellebrite und Prognosen des Marktwachstums; Änderungen bei Verpackungs- und Lizenzierungsmodellen, die sich nachteilig auf die Fähigkeit auswirken, Kunden zu gewinnen oder zu binden; das Versäumnis, zukünftiges Wachstum effektiv zu verwalten; das Versäumnis, neue Lösungen und Add-Ons einzuführen; Probleme bei der Nutzung künstlicher Intelligenz, die zu Rufschädigung oder Haftung führen; der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Unterstützung des Wachstums von Cellebrite; ein Versagen bei der Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit und der Integrität von Softwarelösungen; die Auswirkungen von staatlichen Haushaltszyklen und Bewilligungen, vorzeitigen Kündigungen, Prüfungen, Untersuchungen, Sanktionen und Strafen; ein Rückgang der staatlichen Haushalte, Änderungen bei den Ausgaben oder Haushaltsprioritäten oder Verzögerungen bei der Auftragsvergabe; ein Versagen bei der angemessenen Beschaffung, Aufrechterhaltung, dem Schutz und der Durchsetzung des geistigen Eigentums von Cellebrite oder die Verletzung der geistigen Eigentumsrechte anderer; Wahrnehmungen oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen, dass die Lösungen von Cellebrite Datenschutzrechte verletzen; die Verwendung von Lösungen durch Kunden in einer Art und Weise, die mit den Menschenrechten unvereinbar ist oder als unvereinbar angesehen wird; die Nichteinhaltung von Gesetzen in Bezug auf Datenschutz und -sicherheit, Technologiesicherheit, Sanktionen, Exportkontrollen und andere Angelegenheiten; und andere Faktoren, Risiken und Ungewissheiten, die in den Abschnitten "Risikofaktoren" und "Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen" im endgültigen Proxy Statement/Prospekt, das am 5. August 2021 bei der SEC eingereicht wurde, und in anderen von Cellebrite bei der SEC eingereichten Dokumenten, die kostenlos unter www.sec.gov einsehbar sind, beschrieben werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder an anderer Stelle verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben. MedienAdam JaffeVP of Global Communications+1 973 206 7643adam.jaffe@cellebrite.com - oder -RapidResponse@cellebrite.comInvestorenkontaktAnat Earon-HeilbornVP Investor Relations+972 73 394 8440investors@cellebrite.com

Original-Content von: Cellebrite GmbH, übermittelt durch news aktuell