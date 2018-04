Cell and Gene Therapy Catapult eröffnet Herstellungszentrum zur Wachstumsbeschleunigung dieses Industriezweigs im Vereinigten Königreich

London (ots/PRNewswire) -- Zentrum offiziell von Greg Clark, Minister für Wirtschaft, Energieund Industriestrategie, und Wissenschaftsminister Sam Gyimaheröffnet- Zentrum soll die zwischen wissenschaftlicher Forschung undKommerzialisierung von Medikamenten der Zukunft klaffende "Lückeschließen"- Industriestrategie-Investitionen in Höhe von mehr als 60 MillionenGBP werden für den Bau des neuen Zentrums verwendetHeute wurde das einzigartige Herstellungszentrum für Zell- undGentherapie Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult) offiziellvon Greg Clark, Minister für Wirtschaft, Energie undIndustriestrategie, und Wissenschaftsminister Sam Gyimah eröffnet.Das durch Industriestrategie-Investitionen der britischenRegierung in Höhe von mehr als 60 Millionen GBP gesicherte Zentrumwird den rasant wachsenden internationalen Zell- undGentherapiesektor im Vereinigten Königreich unterstützen undentwickeln und zugleich die moderne Industriestrategie der Regierungin Aktion zeigen.Das Zentrum mit Sitz in Stevenage wird unter Einhaltung derStandards der Good Manufacturing Practice (GMP) für klinischeProduktherstellung betrieben und soll den internationalenIndustriezweig Advanced Therapeutics mit der Infrastruktur versorgen,um sowohl die Herstellungsbefähigung und Systeme für großangelegte,klinische Zell- und Gentherapiestudien zu entwickeln als auch dieKommerzialisierung zu beschleunigen.Das Zentrum versorgt darüber hinaus das Netzwerk der weltweitersten Advanced Therapies Treatment Centres (ATTCs) mit Sitz imVereinigten Königreich, das aus Mitteln des Industrial StrategyChallenge Fund für medizinische Herstellung im Rahmen derRegierungsinvestitionen in Höhe von 146 Millionen GBP gegründetwurde. Durch die Bereitstellung von Fachkenntnissen, Fähigkeiten,Einrichtungen und Ausrüstung, die zur Unterstützung vonOrganisationen bei der Entwicklung neuer hochentwickelterTechnologien und Systeme zur Massenherstellung benötigt werden, kanndas neue Zentrum dazu beitragen, das Wachstum eines Unternehmensanzukurbeln."Wir sind entschlossen, durch unsere IndustriestrategieInnovationen voranzutreiben, neue hochqualifizierte Arbeitsplätze zuschaffen und Regierungsinvestitionen dazu zu verwenden, das Leben derMenschen zu verbessern", bemerkte Minister Greg Clark. "Dieseseinzigartige, neue Zentrum vereint unsere Erfahrung auf dem Gebietder Medikamentenherstellung mit unserer weltweit einmaligenWissenschafts- und Forschungsbasis, um bahnbrechende Behandlungen zuentwickeln, die beispielsweise Krebserkrankungen bekämpfen und Lebenretten.""Wir sind entschlossen, das Vereinigte Königreich durch unsereIndustriestrategie und deren große Herausforderungen zurinnovativsten Nation der Welt zu machen. Aus diesem Grund investierenwir bis 2021 die Rekordsumme von 7 Milliarden GBP in F&E, die höchsteInvestitionssumme in 40 Jahren, und haben uns dazu verpflichtet, biszum Jahr 2027 in den Bereich F&E 2,4 % des BIP zu investieren."Zell- und Gentherapien bieten fortschrittliche Behandlungen, dieGene, Zellen und Gewebe erneuern, ersetzen, regenerieren undrekonstruieren, um die normale Funktion wiederherzustellen oder dieVoraussetzungen zu verbessern, um Krankheiten wie Krebs zu bekämpfen.CGT Catapult unterstützt die routinemäßige Bereitstellung dieserTherapien an Krankenhäuser, Kliniken und Patienten in der ganzenWelt, indem Mitarbeitern im Zentrum ermöglicht wird, ihre Zell- undGentherapien in kommerziell realisierbare neue Medikamenteumzuwandeln."Mit großer Freude eröffnen wir das Herstellungszentrum Cell andGene Therapy Catapult mit dem Minister für Wirtschaft, Energie undIndustriestrategie, Greg Clark, und unseren ersten Partnern Autolus,Cell Medica, AdaptImmune, Freeline und Thermo Fisher Scientific",stellte Keith Thompson, Chief Executive Officer, CGT Catapult, fest."Diese Unternehmen sind auf dem internationalen Parkett tätig undhaben sich dafür entschieden, die Herstellung in Europa imVereinigten Königreich zu entwickeln. Das Herstellungszentrum istwesentlich für den Aufbau eines erfolgreichen, weltweiten Zell- undGentherapiesektors. Dieser medizinische Bereich zeigt seitJahrzehnten Potenzial, und jetzt benötigen wir neueHerstellungstechnologien wie nie zuvor. Das Zentrum kommt einerbedeutenden Absichtserklärung gleich und stellt ein Sprungbrett fürdie Branche und ihre internationale Entwicklung dar. Die Eröffnungdieser wichtigen Einrichtung bringt das Programm ins Rollen undbeschleunigt den Zeitrahmen, um Patienten mit diesen lebendenMedikamenten zu versorgen."Das Zentrum befindet sich inmitten einer rasch wachsendeneuropäischen Zusammenballung von Zell- und Gentherapieunternehmen beiStevenage BioScience Catalyst, dem Herstellungszentrum, wo auchweitere Initiativen von CGT Catapult beheimatet sind, und bekräftigtdas Ziel der britischen Regierung, die Entwicklung derBiowissenschaften im Vereinigten Königreich schneller, effizienterund mit höheren Renditen voranzutreiben."Dieses neue Zentrum für Zell- und Gentherapie repräsentiertunsere ehrgeizige Industriestrategie in Aktion", bemerkteWissenschaftsminister Sam Gyimah. "Durch die Verbindung vonUniversitäten und Unternehmen sind wir nicht nur in der Lage,hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, die wir brauchen, sonderndarüber hinaus potenziell lebensrettende Behandlungen zu entwickeln.Das Vereinigte Königreich ist auf den Gebieten Wissenschaft,Forschung und Innovation weltweit führend, und dank unsererBereitschaft, bis zum Jahr 2027 in den Bereich F&E 2,4 % des BIP zuinvestieren, sind wir entschlossen, die Gelegenheiten von morgen zuergreifen und zum Aufbau eines zukunftsfähigen Großbritannienbeizutragen.""Das Herstellungszentrum Cell and Gene Therapy Catapult ist einwichtiger Bestandteil der Industriestrategie und Teil desChallenge-Fonds der Gesundheitstechnologie", sagte Dr. Ian Campbell,Interim Executive-Chair Designate bei Innovate UK. "Dieses weltweitführende Zentrum bringt die Herstellung bahnbrechender Behandlungennäher an den Patienten und wird die neuen Advanced Therapy TreatmentCentres ergänzen. 