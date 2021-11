CellPoint und Hypertrust Patient Data Care entwickeln gemeinsam xCellit Plattform für Zelltherapien am Point-of-Care

Leiden (NL) / München (DE) (ots) -CellPoint und Hypertrust Patient Data Care (HPDC) gaben heute die Verfügbarkeit von xCellit bekannt. Das xCellit-System wurde gemeinsam entwickelt, um autologe Zelltherapien schneller und effizienter bereit zu stellen. Es erleichtert die Planung, Überwachung und Datenerfassung von Therapieworkflows. Das System basiert auf der Lösung X-Chain Cell & Gene Therapy Orchestration von Hypertrust Patient Data Care und ist vollständig auf das CellPoint Point-of-Care-Herstellungsmodell zugeschnitten.Durch den Einsatz von xCellit in Kombination mit der Cocoon Plattform von Lonza, einem geschlossenen und automatisierten System zur Herstellung von Zelltherapien, kann der Behandlungszeitrum "von Vene zu Vene" beim Patienten auf nur sechs Tage verkürzt werden - deutlich schneller als der aktuelle Industriestandard von vier bis sechs Wochen. Diese Verbesserung ist möglich, da durch die Point-of-Care-Herstellung die Notwendigkeit einer komplexen, zeit- und kostenintensiven Logistik entfällt."Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Hypertrust Patient Data Care. xCellit bietet eine End-to-End-Plattform zur Digitalisierung, Rationalisierung und Sicherung unserer Point-of-Care-Lieferketten für unsere CAR-T-Behandlungen. Die praktischen Dashboards und Benachrichtigungen sind entscheidend für die kontinuierliche Einbeziehung und Information aller Beteiligten entlang des Behandlungsablaufs", kommentiert Tol Trimborn, CEO von CellPoint.Andreas Göbel, Geschäftsführer bei Hypertrust Patient Data Care, ergänzt: "Dies ist ein maßgeblicher Schritt, um die Durchführung von Zell- und Gentherapien weiter voranzubringen. Die Zusammenarbeit mit CellPoint zeigt, dass es auch in dezentralen Systemen möglich ist, das erforderliche Maß an Vertrauen und Sicherheit zwischen Parteien zu schaffen, so dass personalisierte Behandlungsdaten zuverlässig und vertraulich gehandhabt werden können."Das Point-of-Care-Modell bietet einen neuen, dezentralen Ansatz für autologe Zelltherapien. Die derzeit verfügbaren Zelltherapien umfassen zahlreiche aufeinander folgende Schritte: Entnahme des Materials vom Patienten, Einfrieren, Versand per Luftfracht, Zollabfertigung, Auftauen, zentrale Aufbereitung des Materials im Werk, Qualitätskontrolle und Freigabe, Rücktransport zum Patienten und schließlich die Verabreichung des Produkts an denselben Patienten. Dieses derzeitige Modell kämpft mit begrenzten Produktionskapazitäten und enormen Kosten. Beim Point-of-Care-Modell von CellPoint hingegen wird der Produktionsablauf direkt im behandelnden Krankenhaus durchgeführt. Dadurch lassen sich viele Schritte wie Cryo-Konservierung und Transport vermeiden, was Zeit und Kosten spart.Die xCellit-Plattform bietet umfassende Funktionen: eine vollwertige MES-Komponente (Manufacturing Execution System), einschließlich Chargenprotokollierung, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) und Freigabe in einer Remote-Umgebung. Im Kern bietet xCellit eine hochgradig vertrauenswürdige und anpassbare Workflow-Prozess-Engine, die die gesamte Lieferkette der personalisierten Medizin von der Patientenbehandlung bis zur Genesung unterstützt.Über CellPointCellPoint ist ein niederländisches Unternehmen, das gegründet wurde, um erschwingliche und leicht verfügbare CAR-T-Therapien für alle Patienten bereitzustellen, die diese brauchen. Der Workflow der CAR-T-Behandlung von CellPoint ist auf Qualität und Patientensicherheit ausgelegt, während die Zeit bis zur Behandlung und die Kosten durch Automatisierung am Point-of-Care gesenkt werden.Mehr unter www.cellpoint.bio (https://cellpoint.bio/)Über Hypertrust Patient Data CareHypertrust Patient Data Care (HPDC) bietet spezialisierte Lösungen und Beratungsleistungen zur Optimierung der Supply Chain von Advanced & Personalized Therapies. Hypertrust X-Chain ermöglicht Pharma- und Biotech-Unternehmen den Aufbau, die Orchestrierung, den Betrieb und die Skalierung einer reibungslosen Lieferkette, die höchste Datensicherheit auf Basis neuester Technologie, Dezentralisierung und pharmazeutischer Standards gewährleistet. Die Produkte und Services von HPDC unterstützen alle Phasen des Produktlebenszyklus von klinischen Studien bis zur Kommerzialisierung. Mit dem umfassenden Lieferanten- und Dienstleister-Ökosystem von HPDC können Unternehmen den Aufbau ihrer Supply-Chain-Prozesse für Advanced & Personalized Therapy beschleunigen. Hypertrust ist ein Spin-Off der CAMELOT Consulting Group.Mehr Informationen: https://www.hypertrust-patient.comPressekontakt:Hypertrust Patient Data Care:Nadine PflaumHead of MarketingRadlkoferstr. 281373 Münchenn.pflaum@hypertrust-patient.comTel: +49 621 86298 270Original-Content von: Hypertrust Patient Data Care, übermittelt durch news aktuell