Celigo sichert sich 48 Millionen Dollar in der Finanzierungsserie C, um die Geschäftsautomatisierung für mittelständische Unternehmen zu perfektionieren

Celigo, der führende Anbieter von Integrationsplattformen als Service (iPaaS) hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen 48 Millionen US-Dollar in einer Serie-C-Finanzierung erhalten hat, um die End-to-End-Geschäftsautomatisierung für mittelständische Unternehmen zu optimieren. Das Unternehmen wird die Mittel nutzen, um seine Marktpräsenz zu erhöhen und die globale Expansion zu beschleunigen. Die Finanzierungsrunde wurde von OMERS Growth Equity (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3374471-1&h=1401431136&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3374471-1%26h%3D523055656%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.omersgrowthequity.com%252F%26a%3DOMERS%2BGrowth%2BEquity&a=OMERS+Growth+Equity) und von NewSpring Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3374471-1&h=1892907464&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3374471-1%26h%3D33468606%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnewspringcapital.com%252F%26a%3DNewSpring%2BCapital&a=NewSpring+Capital) unterstützt.„Zu lange wurde das Versprechen der modernen iPaaS nicht eingelöst. Herkömmliche Anbieter verbinden Cloud-basierte Geschäftsanwendungen, aber die Automatisierung von Geschäftsprozessen, die diese Anwendungen nutzen, hat sich nicht verbessert", sagte Jan Arendtsz, Gründer und CEO von Celigo. „Mit der Unterstützung unserer Investoren wird Celigo ein bahnbrechendes Wachstum, ein kontrolliertes Kostenmanagement und ein hervorragendes Kundenerlebnis für unsere Kunden ermöglichen, indem wir sicherstellen, dass jeder Prozess - auf jeder Ebene des Unternehmens - auf die optimalste Weise von einer einzigen Plattform aus automatisiert werden kann."Laut der jüngsten Prognose von Gartner, Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3374471-1&h=3239856900&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3374471-1%26h%3D1218366138%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fen%252Fnewsroom%252Fpress-releases%252F2021-04-21-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-23-percent-in-2021%26a%3Dforecast%2Bfrom%2BGartner%252C%2BInc&a=Prognose+von+Gartner%2C+Inc).1 werden die weltweiten Endnutzerausgaben für Public-Cloud-Services im Jahr 2021 um 23,1 % auf insgesamt 332,3 Milliarden US-Dollar steigen, gegenüber 270 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Einem weiteren Bericht von Gartner zufolgeⓇ wächst der weltweite Markt für Unternehmenssoftware bis 2020 um 9 % auf über 535 Milliarden US-Dollar und bestätigt damit seinen Status als dynamischster und am schnellsten wachsender IT-Markt.2 Der signifikante Anstieg der Ausgaben und der Akzeptanz ist direkt auf die veränderte Arbeitsweise der Menschen und die Notwendigkeit der Rationalisierung von Prozessen zurückzuführen, um den neuen Geschäftsmodellen gerecht zu werden.In dem Maße, in dem Unternehmen ihre Technologiestrukturen um Best-of-Breed-Anwendungen erweitern und die Zahl der digitalen Prozesse zunimmt, wird die Notwendigkeit der Automatisierung noch wichtiger. Celigo ist so aufgestellt, dass es das Versprechen der End-to-End-Geschäftsautomatisierung einlösen kann, indem es perfekte Geschäftsprozesse auf der Grundlage von Best Practices und bisherigen Ergebnissen entwickelt.Celigo ist das einzige iPaaS-Unternehmen, das vorgefertigte Geschäftsprozess-Automatisierungen mit eingebetteter Geschäftslogik bereitstellt. Die Geschäftslogik ermöglicht es IT- und Nicht-IT-Benutzern gleichermaßen, vorkonfigurierte Einstellungen zu verwenden, um das Verhalten mehrerer nachgelagerter Abläufe zu beeinflussen, um die optimale Automatisierung von Geschäftsprozessen zu realisieren. Die Geschäftslogik wurde unter Verwendung von Best-Practice-Erfahrungen aus Tausenden von Kundeneinsätzen und Zehntausenden von implementierten Prozessen entwickelt. Die eingebettete Logik wird durch Künstliche Intelligenz Beiträge aus vergangenen Prozessimplementierungen und Celigos eigene Prozesskompetenz weiter verbessert. Das Unternehmen gab außerdem kürzlich bekannt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3374471-1&h=3484066098&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3374471-1%26h%3D475237729%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Fceligo-is-first-and-only-ipaas-company-to-automate-business-processes-across-multiple-cloud-applications-using-a-single-prebuilt-integration-301401506.html%26a%3Drecently%2Bannounced&a=k%C3%BCrzlich+bekannt), dass es der einzige iPaaS-Anbieter ist, der Geschäftsprozesse über mehrere Cloud-Anwendungen hinweg mit einer einzigen vorgefertigten Integration automatisieren kann.Die Celigo-Plattform ermöglicht es IT-Teams außerdem, die Automatisierung von Geschäftsprozessen, die Fehlerbehandlung, die Einhaltung globaler Sicherheits- und Datenschutzstandards sowie die vollständige Berichterstattung und Analyse über ein zentrales Dashboard zu verwalten und gleichzeitig die Kontrolle über jeden automatisierten Geschäftsprozess an die Geschäftsbereichsgruppe zu übergeben, die ihm am nächsten ist.„Die Automatisierung des modernen Unternehmens erfordert eine iPaaS der nächsten Generation, die für die Benutzer intuitiv ist und gleichzeitig Best Practices und Governance im Cloud-Maßstab bietet", so Mark Shulgan, Managing Director und Head of OMERS Growth Equity. „Celigo hat sich als Marktführer etabliert und kombiniert eine leistungsstarke Integrations-Engine mit der Benutzerfreundlichkeit einer modernen SaaS-Anwendung, die es Unternehmen ermöglicht, agiler zu sein und schneller zu innovieren. Wir sind stolz darauf, in Celigo zu investieren und unterstützen mit Begeisterung die Bemühungen des Unternehmens, die Zukunft der Cloud-basierten Anwendungsintegration weiter voranzutreiben", fügte er hinzu.Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Celigo die End-to-End-Geschäftsprozesse Ihres Unternehmens automatisieren kann, besuchen Sie bitte die Celigo Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3374471-1&h=551798059&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3374471-1%26h%3D100084966%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fceligo.com%252Fcompany%252Ffunding-announcement-2021%26a%3Dvisit%2Bthe%2BCeligo%2Bwebsite&a=die+Celigo+Website).1Pressemitteilung von Gartner: „Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Grow 23% in 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3374471-1&h=671709783&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3374471-1%26h%3D4216049656%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fen%252Fnewsroom%252Fpress-releases%252F2021-04-21-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-23-percent-in-2021%26a%3DGartner%2BForecasts%2BWorldwide%2BPublic%2BCloud%2BEnd-User%2BSpending%2Bto%2BGrow%2B23%2525%2Bin%2B2021&a=Gartner+Forecasts+Worldwide+Public+Cloud+End-User+Spending+to+Grow+23%25+in+2021)", 21. April 20212Gartner, !Software Market View 2020-2021!, Varsha Mehta, Neha Gupta, et.al, 17. August 2021.Disclaimer: GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Informationen zu Celigo Celigo der führende Anbieter von Integrationsplattformen als Service (iPaaS) für mittelständische Unternehmen. Celigo wurde als G2 Best Software for 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3374471-1&h=2171403497&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3374471-1%26h%3D523722122%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3261171-1%2526h%253D1375309260%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.celigo.com%25252Fblog%25252Fannouncements%25252Fceligo-wins-g2-best-software-2021-award%25252F%2526a%253DG2%252BBest%252BSoftware%252Bfor%252B2021%26a%3DG2%2BBest%2BSoftware%2Bfor%2B2021&a=G2+Best+Software+for+2021) ausgezeichnet und ermöglicht bahnbrechendes Wachstum, kontrolliertes Kostenmanagement und ein hervorragendes Kundenerlebnis, indem es sicherstellt, dass jeder Prozess – auf jeder Ebene des Unternehmens – auf optimale Weise automatisiert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.celigo.com.Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.Über OMERS Growth Equity OMERS Growth Equity investiert in wachstumsstarke Unternehmen, die von außergewöhnlichen Teams unterstützt werden. OMERS Growth Equity ist ein langfristiger Investor, der sich darauf konzentriert, Unternehmen bei der Verfolgung aller Arten von Wachstumsmöglichkeiten zu unterstützen. Zu diesen Wachstumsmöglichkeiten gehören die Vergrößerung von Betrieben, Übernahmen, die Erweiterung von Produktlinien oder der Eintritt in neue Märkte. Hier können Sie mehr erfahren: https://www.omersgrowthequity.com, oder folgen Sie uns auf Twitter oder LinkedIn.