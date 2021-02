Celigo gewinnt einen G2 Best Software for 2021 Award

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die führende Integrationsplattform war die bestplatzierte iPaaS-Lösung auf der Liste der besten IT-Cloud-Management-Software-Lösungen.Celigo, der führende Anbieter von Integrationsplattformen als Service (iPaaS) für Unternehmen und technische Anwender, hat den renommierten G2 Best Software for 2021 Award gewonnen. Das Unternehmen erhielt als bestplatzierte iPaaS-Lösung die Auszeichnung in der Kategorie Beste IT-Cloud-Management-Software (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3061987-1&h=4071854494&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061987-1%26h%3D549695951%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.g2.com%252Fbest-software-companies%252Ftop-it-management%26a%3DBest%2BIT%2BCloud%2BManagement%2BSoftware&a=Beste+IT-Cloud-Management-Software).Ähnlich wie die People's Choice Awards für Technologieunternehmen bewerten die G2 Best Software Awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3061987-1&h=2570222314&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061987-1%26h%3D3041633177%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.g2.com%252Fbest-software-companies%26a%3DBest%2BSoftware%2BAwards&a=Best+Software+Awards) die weltweit besten Softwareunternehmen und -produkte auf der Grundlage authentischer, zeitnaher Bewertungen von echten Nutzern.Die Auszeichnung ist so bedeutsam, weil sie auf den verifizierten Bewertungen von echten Celigo-Benutzern basiert und mit Tausenden anderen verifizierten Bewertungen auf G2 verglichen wurde. Unter fast 100.000 Unternehmen und über einer Million auf G2 gelisteten Bewertungen schafft es nur ein kleiner Teil dieser Unternehmen mittels der G2-Nutzerbewertungen auf die Top-Softwareliste."Es ist uns eine Ehre, auf der G2-Liste der besten Software gewürdigt zu werden. Es ist eine außergewöhnliche Bestätigung durch unsere Kunden und ein Beweis für den Wert unserer Integrationsplattform, die eine herausragende Benutzerfreundlichkeit bietet, ohne die Leistung zu beeinträchtigen", erklärte Jan Arendtsz, Gründer und CEO von Celigo."Celigo hat Hunderte neuer Kunden, die ihre Geschäftsprozesse in dieser wichtigen Zeit für die digitale Transformation anwendungsübergreifend automatisieren möchten. Wir setzen uns unermüdlich dafür ein, die Automatisierung sowohl IT- als auch Geschäftskunden zugänglich zu machen, und haben 2021 viele neue Features für sie auf Lager", so Arendtsz.Aufgrund der COVID-19-Pandemie sahen sich viele Unternehmen gezwungen, ihre Bemühungen zur digitalen Transformation zur beschleunigen und schnell in die Cloud zu wechseln. Dadurch wendeten sich hunderte von Unternehmen an Celigo, um ihre Geschäftsprozesse anwendungsübergreifend zu automatisieren. Sie entschieden sich aufgrund der Benutzerfreundlichkeit der Plattform, der umfassenden Bibliothek an vorgefertigten Integrationen, der leistungsstarken Entwicklertools und der Skalierbarkeit in verschiedenen Branchen für Celigo.Das Unternehmen setzt seine Innovationen mit einer eleganten neuen Benutzeroberfläche fort, die Entwicklern und Geschäftsbenutzern die Möglichkeit bietet, vorgefertigte Lösungen für mehr als ein Dutzend Geschäftsprozesse zu entwickeln und das Fehlermanagement mithilfe von Künstlicher Intelligenz zu verbessern, um so die Wartungszeit und -kosten zu senken.Dank der Platzierung auf der G2-Liste wird das Unternehmen in einem Atemzug mit anderen etablierten cloudbasierten Unternehmen wie Snowflake, Okta, Gitlab, LogicMonitor, Auth0, PagerDuty und anderen Unternehmen im IT-Stack genannt."Ich bin stolz darauf, wie sich unser Team dafür einsetzt, unseren Kunden das bestmögliche iPaaS zu bieten", erklärte Arendtsz. "Die Celigo-Kunden profitieren enorm von unserer iPaaS-Plattform und den vorgefertigten Konnektoren für Integrationsanwendungen."G2 erstellt die Liste der besten Produkte für IT Cloud Management-Software auf der Grundlage von Daten aus über einer Million authentischen, verifizierten Kundenbewertungen, die sich über Tausende von Softwareprodukten erstrecken. Alle Bewertungen wurden zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2020 verfasst und veröffentlicht und einzeln von einer realen Person überprüft, um die Rechtmäßigkeit zu garantieren. Celigo steht zum ersten Mal auf einer Best Software-Liste von G2."Es handelt sich nicht um eine subjektive Liste, die auf der Meinung einiger weniger Leute basiert", erklärte der G2-CEO Godard Abel. "G2 analysiert mehr als 4 Millionen Datenpunkte wie Frequentierung und Nutzer-Bindung, die größte Auswahl an Produkten und Dienstleistungen und hochwertigste Daten, um festzulegen, welche Produkte und Unternehmen auf die Liste kommen."Weitere Informationen zur Platzierung von Celigo auf G2 finden Sie auf https://www.g2crowd.com/products/celigo/reviews (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3061987-1&h=3587090563&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061987-1%26h%3D3493832985%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.g2crowd.com%252Fproducts%252Fceligo%252Freviews%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.g2crowd.com%252Fproducts%252Fceligo%252Freviews&a=https%3A%2F%2Fwww.g2crowd.com%2Fproducts%2Fceligo%2Freviews) oder dem G2 iPaaS Grid hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3061987-1&h=2961841634&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061987-1%26h%3D2865936026%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.g2.com%252Fcategories%252Fipaas%253Futf8%253D%2525E2%25259C%252593%2526selected_view%253Dgrid%2526segment%253Dmid-market%2523grid%26a%3DG2%2BiPaaS%2BGrid%2Bhere&a=G2+iPaaS+Grid+hier).Kriterien: Die Gewinner wurden anhand der Bewertungen ermittelt, die zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2020 auf G2Crowd.com verfasst wurden. Alle Punktzahlen werden mithilfe der G2-Algorithmen berechnet, darunter auch Zufriedenheit und Marktpräsenz, die hier ausführlich erläutert werden. Weitere Informationen zur Methodik erhalten Sie auf Anfrage.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Rico Andrade unter rico@celigo.com.Informationen zu CeligoCeligo, die Integration Platform-as-a-Service (iPaaS) der nächsten Generation, die sowohl für IT-Experten als auch für Geschäftsanwender entwickelt wurde und die ohne Weiteres für tausende Anwendungen Prozesse verbinden und automatisieren kann. Celigo wurde zur G2 Best Software for 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3061987-1&h=1310262291&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061987-1%26h%3D742199807%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fg2.com%252Fbest%26a%3DG2%2BBest%2BSoftware%2Bfor%2B2021&a=G2+Best+Software+for+2021) gekürt und ermöglicht es den Benutzern, schnell komplexe Integrationen in großem Maßstab zu erstellen, zu verwalten und weiterzugeben. Dies erfordert weniger IT-Ressourcen und senkt die Gesamtbetriebskosten.Weitere Informationen finden Sie auf www.celigo.com, und folgen Sie Celigo auf YouTube, LinkedIn und Twitter.Informationen zu G2 CrowdG2 , die weltweit führende Bewertungsplattform für Geschäftslösungen, unterstützt bessere Kaufentscheidungen mit mehr als 1.000.000 Nutzerbewertungen. Geschäftsleute, Käufer, Investoren und Analysten nutzen die Website, um die beste Software und die besten Dienstleistungen auf der Grundlage von Bewertungen durch Branchenkollegen und synthetisierten sozialen Daten zu vergleichen und auszuwählen. Die G2 Crowd-Site zählt jeden Monat mehr als vier Millionen Besucher, die dort einzigartige Einblicke gewinnen.Pressekontakt:Rico Andrade, rico.andrade@celigo.com, 650-793-3537Logo - https://mma.prnewswire.com/media/471760/Celigo_Logo.jpgOriginal-Content von: Celigo, übermittelt durch news aktuell