Celgene verkauft Rechte an Schuppenflechte-Mittel Otezla an Amgen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen übernimmt vom Konkurrenten Celgene die weltweiten Rechten am Schuppenflechte-Mittel Otezla.



Wie die Unternehmen am Montag bekanntgaben, will Amgen für die Rechte 13,4 Milliarden US-Dollar (rund 12 Mrd Euro) in bar auf den Tisch legen. Ob das Geschäft zustande kommt, hängt jedoch davon ab, ob sich die US-Handelsaufsicht FTC einverstanden erklärt.

Celgene wird derzeit vom US-Konzern Bristol-Myers Squibb (BMS) übernommen, der die Einnahmen aus dem Otezla-Verkauf zum Schuldenabbau verwenden will. Der Zustimmungsprozess durch die Regulierungsbehörden ist aber noch nicht abgeschlossen. Bristol Myers Squibb will das Geschäft bis Jahresende abschließen. Der Verkauf der Otezla-Rechte betrifft auch sämtliche mit dem Medikament vorrangig verbundenen Beschäftigten, die zu Amgen wechseln sollen./tav/jha/