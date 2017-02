Celgene (CELG): Neue Kaufsignale!

Weitere Suchergebnisse zu "Celgene":

Rückblick: Biotechnologiewerte waren im vorigen Jahr nicht gerade die größten Gewinner und so warten Anleger weiterhin auf neue Impulse. In den letzten Wochen sehen wir bereits einige Kaufsignale in den Sektoren und so können nun auch die Big Player wie Biogen oder Celgene (ISIN: US1510201049) mitziehen. Aktuell präsentiert sich der Chart noch absolut neutral.

Meinung: Momentan bildet sich gerade eine äußerst attraktive Bullenflagge aus. Sollte diese nach oben gebrochen werden, könnte dieses Kaufsignal eine Rallye in der Aktie auslösen. Den letzten Kaufmpuls bekamen wir Anfang November des vorigen Jahres. Damals ging es innerhalb weniger Tage um fast 20 Prozent nach oben.

