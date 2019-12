Celgene Aktie: Potenziell wichtig – 2. Dezember!

Weitere Suchergebnisse zu "Celgene":

Wer Aktien der Celgene Corp. (kurz „Celgene“) im Depot hat, der weiß es bestimmt längst: Der Pharmariese Bristol-Myers Squibb Co kauft Celgene bzw. hat das inzwischen. Der Kaufpreis lag bei rund 74 Mrd. Dollar, und die Celgene Aktien verschwinden entsprechend vom Kurszettel. So weit, so bekannt. Es gab zuletzt aber eine recht interessante Nachricht von Celgene im Hinblick auf sogenannte CVRs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung