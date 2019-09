Celgards Klage gegen Targray für die Verletzung des Celgard-Patents auf einen keramikbeschichteten Batterieseparator endet erfolgreich

Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) - Celgard, LLC(Celgard), eine Tochtergesellschaft von Polypore International, LP,war erfolgreich in seinem Patentstreit in Kalifornien gegen TargrayInternational of Canada (Targray) wegen Verletzung des Patents fürkeramikbeschichtete Batterieseparatoren von Celgard (US-Patent Nr.6.432.586, jetzt US-Patent Nr. RE47.520) und CelgardsPolypropylen-Separatorpatent (US-Patent Nr. 6.692.867). Celgard undTargray haben alle offenen Rechtsstreitigkeiten zwischen den beidenUnternehmen im Zusammenhang mit den Verstößen von Targray beigelegt.Targray willigte ein, den Verkauf, den Vertrieb oder die Einfuhraller vermeintlich verletzenden Batterieseparatoren, wie sie vonShenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. ("Senior"), SeniorInternational (HK) Co., Limited, W-Scope Corporation und Gelon LIBCo., Limited hergestellt werden, einzustellen. Targray willigte ein,keine Separatoren, die weltweit durch die bestehenden Patente vonCelgard abgedeckt sind, herzustellen, zu verwenden, zum Verkaufanzubieten, zu verkaufen, zu verteilen oder zu importieren.In diesem Fall hat Targray die Verletzung, Gültigkeit oderDurchsetzbarkeit der Patente von Celgard nicht bestritten. Targraystimmte auch zu, die Gültigkeit der Celgard-Patente '586 (jetzt '520)und '867 nicht in Frage zu stellen.Der erfolgreiche Ausgang des Targray-Falles festigt die Integritätvon Celgards geistigem Eigentum (IP) an beschichteten undunbeschichteten Separatoren für Lithium-Ionen-Batterien weiter.Zuvor hatte Celgard zwei Klagen gegen die MTI Corporation ofCalifornia (MTI) erfolgreich abgeschlossen. Die erste war einePatentklage in Kalifornien, die das gleiche US-Patent 6.432.586betrifft und die Rechtsschutz gegen den Verkauf durch MTI vonkeramikbeschichteten Separatoren für Batterien, die von Foshan JinhuiHi-Tech Optoelectronic Material Co., Ltd. in China hergestellt wurdenund das Patent von Celgard verletzen, ersuchte. Die zweite war eineMarkenklage in North Carolina, die Rechtsschutz gegen den Verkaufdurch MTI von unautorisierten und gefälschten keramikbeschichtetenSeparatoren von Batterien ersuchte. MTI und mehrere verbundeneUnternehmen von MTI willigten ein, den Verkauf sämtlicherbeschichteter und unbeschichteter Batterieseparatoren einzustellen.Celgard wird weiterhin entsprechende Maßnahmen ergreifen, um dieunlautere Nutzung seiner Technologie und seines geistigen Eigentumszum Schutz seiner Vermögenswerte und Kunden zu verhindern.Informationen zu Celgard, LLC und Polypore International, LPCelgard ist auf die Entwicklung und Herstellung von beschichtetenund unbeschichteten mikroporösen Membranen im Trockenverfahrenspezialisiert. Diese werden als Separatoren eingesetzt und bildeneinen wichtigen Bestandteil zahlreicher Lithium-Ionen-Batterien.Celgards Batterieseparatoren-Technologie spielt eine wichtige Rollefür die Leistung von Lithium-Batterien in Elektrofahrzeugen,Energiespeichersystemen und weiteren Spezialanwendungen.Celgard ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft derPolypore International, LP, die Teil des Asahi-Kasei-Konzerns ist.Polypore ist ein globales Unternehmen mit Standorten in neunLändern, das sechs Kontinente bedient und sich auf hoch entwickeltemikroporöse Membranen spezialisiert hat, die in Elektrofahrzeugen,Energiespeichersystemen, Autos, Lastkraftwagen, Bussen undGabelstaplern eingesetzt werden. Besuchen Sie www.celgard.com undwww.polypore.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/972218/Celgard_Membranes_Separators_In_Lithium_Ion_Batteries.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/798399/PolyPore_Logo.jpgPressekontakt:Beth Kitteringhampolycorpcom@polypore.net(704) 587-8596www.polypore.comOriginal-Content von: Polypore International, LP, übermittelt durch news aktuell