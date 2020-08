Celerion ernennt Tim Sangster zum Geschäftsführer

Lincoln, Nebraska (ots/PRNewswire) - Erfahrener Wissenschaftler leitet künftig die den bioanalytischen Betrieb der Auftragsforschungsorganisation in Lincoln, Nebraska.Celerion, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2882864-1&h=3676244894&u=https%3A %2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2882864-1%26h%3D1426311112%2 6u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.celerion.com%252F%26a%3DCelerion%252C&a=Celerion%2C ) ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Dienstleistungen für die frühe klinische Forschung mit Einrichtungen in Nordamerika, Europa und Asien, hat kürzlich Timothy Sangster zum Geschäftsführer seiner Einrichtung in Lincoln, im US-Bundesstaat Nebraska ernannt.Tim Sangster wird die hochmodernen automatisierten Anlagen von Celerion beaufsichtigen, die zu den angesehensten Labors der Branche gehören. Mit über 50 Jahren Erfahrung entwickelt und validiert das Labor Bioassays für kleine und große Moleküle und analysiert Proben von der Entdeckung bis zur späten Phase der klinischen Entwicklung. In dieser schwierigen Zeit hat das Labor eine große Reihe an https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2882864-1&h=159648644&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2882864-1%26h%3D3715957478%26u% 3Dhttps%253A%252F%252Fwww.celerion.com%252Fcovid-19%26a%3DCovid-19%2Bassays&a=Co vid-19-Tests entwickelt, um die laufenden Impfstoffstudien mit starken Immunogenitätstests (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2882864-1&h=2121367770& u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2882864-1%26h%3D15 82371612%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.celerion.com%252Fservices%252Fbioanalytic al-sciences%252Fimmunogenicity%26a%3Dimmunogenicity&a=Immunogenit%C3%A4tstests) und Sicherheitstests für Patienten und Freiwillige zu unterstützen.Zuletzt war Sangster European Head of Chromatographic Bioanalysis bei Charles River Laboratories, einer nichtklinischen Auftragsforschungsorganisation (CRO) mit Sitz in Großbritannien und Einrichtungen in sechzehn Ländern. Außerdem verfügt Tim über frühere Erfahrungen bei Huntingdon Life Sciences, einem britischen nichtklinischen CRO, und dem Pharmaunternehmen Astra Zeneca."Wir sind der Meinung, dass Tim Sangster aufgrund seiner umfassenden Erfahrung in der erfolgreichen Leitung von großen Bioanalytikteams aus einem CRO-Umfeld heraus in Kombination mit der Bedeutung, die wir beide der Kundenprüfung und der Einhaltung von Kundenfristen beimessen, perfekt zu Celerion passt", sagt Ray Farmen, Ph.D., Vizepräsident von Global Bioanalytical Services (https://c212.net /c/link/?t=0&l=de&o=2882864-1&h=1990523234&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2 F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2882864-1%26h%3D2915543620%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fww w.celerion.com%252Fabout%252Fmanagement-team%26a%3DRay%2BFarmen%252C%2BPh.D.%252 C%2BVice-President%2Bof%2BGlobal%2BBioanalytical%2BServices&a=Ray+Farmen%2C+Ph.D .%2C+Vizepr%C3%A4sident+von+Global+Bioanalytical+Services) , "und wir schätzen die Einblicke, die er in einen sich schnell entwickelnden Markt mitbringt."Er weist darauf hin, dass Celerion in den letzten fünf Jahren in Folge von Life Science Leader und Industry Standard Research, anerkannten Beobachtern der pharmazeutischen Industrie, als führend in der Frühphase der Forschung und Entwicklung anerkannt wurde."Unsere CRO Leadership Awards 2020 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2882864- 1&h=2423364782&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D288 2864-1%26h%3D2864482248%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.croleadershipawards.com%25 2F%253Futm_source%253Dbusiness-wire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_cam paign%253D0002-press-release-coordination-distribution%26a%3D2020%2BCRO%2BLeader ship%2BAwards&a=CRO+Leadership+Awards+2020) zeichnen Celerion für seine herausragenden Leistungen in fünf Hauptkategorien aus, u. a. in den Bereichen Fähigkeiten, Kompatibilität, Fachwissen, Qualität und Zuverlässigkeit. Wir sind verständlicherweise stolz auf diese kontinuierliche Erfolgsgeschichte und glauben, dass sie durch die Ernennung von Tim Sangster weitergeschrieben wird.""Ich freue mich, mit einer so herausragenden Rolle in Celerions Bioanalysegeschäft in den USA betraut zu werden - besonders in einer Zeit, in der die immunologische Forschung weltweite Aufmerksamkeit erlangt hat", sagt Sangster.Informationen zu CelerionAls anerkannter globaler Marktführer für Dienstleistungen im Bereich der frühen klinischen Forschung "übersetzt Celerion Wissenschaft in Medizin" durch wissenschaftliche Exzellenz, medizinische Fachkompetenz und umfassende Erfahrung im klinischen Betrieb.Seit fünfzig Jahren ist Celerion in der Branche in den Bereichen Durchführung von Sicherheits-/Verträglichkeits-, Pharmakokinetik- und Pharmakodynamikstudien in hoch kontrollierten klinischen Umgebungen wie First-in-Human-Dosis-Eskalation, Arzneimittelwechselwirkungen, Herzsicherheit, Bioäquivalenz und Bioverfügbarkeit, Metabolismus und Ausscheidung sowie pharmakokinetischer Bewertungen bei Patienten mit eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion führend.Celerion erweitert dies mit überlegenem Datenmanagement, Biostatistik, klinischer Überwachung und bioanalytischen Dienstleistungen. Unser ständiger Auftrag besteht darin, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Medikamente rechtzeitig auf den Markt zu bringen, damit die Menschen auf der ganzen Welt, die diese Medikamente brauchen, davon profitieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.celerion.com