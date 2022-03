Celcuity-Aktie: Treffen mit der FDA abgeschlossen!

(NASDAQ:CELC) hat zwei formelle Treffen mit der FDA abgeschlossen, um deren Feedback zur Phase-3-Studie mit Gedatolisib bei Brustkrebs zu erhalten. Die Studie mit dem Namen VIKTORIA-1 wird Gedatolisib in Kombination mit Fulvestrant mit oder ohne Palbociclib bei fortgeschrittenem HR+/HER2- Brustkrebs untersuchen. In die Studie werden erwachsene Patientinnen aufgenommen, deren Erkrankung nach einer früheren CDK4/6-Therapie in Kombination mit einem Aromatasehemmer fortgeschritten ist. In ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!