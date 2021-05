Celcuity-Aktie: Legt nach Lizenzvertrag mit Pfizer für Gedatolisib bei Brustkrebs! zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Finanztrends Video zu Pfizer



mehr >

. (NASDAQ: CELC) hat eine globale Lizenzvereinbarung mit Pfizer Inc. (NYSE: PFE) geschlossen, die Celcuity die exklusiven Rechte an Pfizers Gedatolisib gewährt. Der pan-PI3K/mTOR-Inhibitor befindet sich derzeit in einer Phase-1b-Studie zur Behandlung von Patienten mit ER+/HER2-negativem fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs. Celcuity zahlte eine Vorab-Lizenzgebühr in Höhe von 5 Millionen US-Dollar in bar und 5 Millionen US-Dollar in Form von Stammaktien von Celcuity. Pfizer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!