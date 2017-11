Cegos Group und Integrata AG erfinden mit 4REAL© die Learning Experience neu / Blended Trainingsprogramm vollumfänglich in den Arbeitsalltag integrierbar

Stuttgart (ots) - Als weltweit führendes Learning & DevelopmentUnternehmen haben die Cegos Group und die DeutscheTochtergesellschaft Integrata AG Digital Learning und CustomerExperience zu den Schwerpunkten ihrer Entwicklungsarbeit gemacht. InZusammenarbeit mit Unternehmen und Lernenden ist Cegos gerade dabei,die Learning Experience neu zu erfinden, um die grundlegendenVeränderungen in der Arbeitswelt zu unterstützen.Drastische Veränderungen der Lernwelt fordern einen gänzlich neuenUmgang damit. Als Vorreiter auf dem Gebiet von Distance Learningerstellte Cegos bereits 2001 die ersten E-Learning-Module und istaktuell im Begriff, mit 4REAL© einen völlig neuen BlendedLearning-Ansatz, der sich auf die langfristige, operative Umsetzungkonzentriert, einzuführen.Transformation, Professionalisierung, Innovation: drei kritischeHerausforderungen für Unternehmen heute.Mit Hilfe der Beratungs- und Supportdienstleistungen, die Cegosihren Kunden anbietet, hat die Gruppe drei wichtige Hauptfelderidentifiziert, mit denen die Geschäftswelt gegenwärtig konfrontiertist:Transformation. Einer Erhebung durch die Council of EuropeDevelopment Bank (CEB) zufolge machen Unternehmen alle drei Jahrefünf große Wandlungen durch. Sechzig Prozent dieser Projekte sind demjeweiligen Unternehmen jedoch vollkommen neu und verursachen mehrUnsicherheit und Komplexität. Daher wird nur ein Drittel dieserProjekte vom Unternehmen als Erfolg gewertet. Quelle: HR ChangeReadiness Survey 2015.Professionalisierung. Unternehmen von heute müssen ihrenMitarbeitern helfen, ihre fachlichen Kompetenzen laufend zuverbessern. Es wird von der Annahme ausgegangen, dass Mitarbeiterihren Arbeitsplatz zukünftig im Durchschnitt alle zwei Jahre wechselnwerden. Das bedeutet für die Mitarbeiter, dass sie sich nicht nurneue technische Fähigkeiten aneignen sondern auch soziale Kompetenzenentwickeln müssen, die für das agile Arbeiten, allein oder als Team,in Zeiten des raschen Wandels unverzichtbar sein werden.Innovation. Um diesen Herausforderungen in einer Zeit, in der sichLernmethoden ändern und der Markt eine große Vielzahl anTrainingsoptionen anbietet, entgegen zu treten, müssen Unternehmeneine agile Grundhaltung gegenüber Innovationen annehmen und dierichtigen Entscheidungen treffen, wenn es um das Lernen geht.4REAL© - ein neuer LernansatzDie digitale Technologie hat die Entwicklung eines viel breiterenSpektrums an Trainingsprogrammen mit einer großen Bandbreite aninterpersonellen und digitalen Interaktionen ermöglicht, wie zumBeispiel den Einsatz von Smartphones im Unterrichtsraum, um digitaleAktivitäten im Voraus oder im Nachhinein zur Verfügung zu stellen unddie vielen Möglichkeiten durch kollaboratives Lernen, Kommentare zuteilen und von anderen zu lernen. Dennoch kann das, was impädagogischen Sinne angemessen erscheint und dem Designer einfachvorkommt, für den Lernenden kompliziert sein.Die Frage nach dem passenden Trainingsprogramm reicht nicht mehr,vielmehr sind die folgenden Fragen jetzt von Bedeutung:"Kann der Lernende leicht und mühelos auf das Programm zugreifen?""Ist das Programm so motivierend, um Fernlernende wirklich zufesseln?"Dieser Paradigmenwechsel bedeutet einen Wechsel von derdidaktischen Gestaltung zur Erlebnisgestaltung - in anderen Worten,sich schon bei der Entwicklung des Trainingsprogramms dasLernerlebnis so vorzustellen, wie der Lernende es erfahren wird undes in diesem Sinne effektiv zu gestalten.In diesem Zusammenhang hat Cegos mit 4REAL© einen neuen Lernansatzentwickelt, der dem höchsten Grad an Wirksamkeit entspricht. DasVersprechen: professionelle Ergebnisse und eine echteLeistungssteigerung - "for real"Die 4REAL©-Trainings sind Bestandteile der Online PlattformLearningHub@Cegos© und erfüllen die vier Kriterien, die Unternehmenvon heute suchen:Diese Blended-Learning-Kurse wurden in Kollaboration mitAuftraggebern entwickelt und bieten ein Langzeittraining (eineKombination aus Präsenzveranstaltungen und Fernunterricht), umprofessionelle Praktiken zu verankern und um dem Lernenden zuermöglichen, nach eigenem Tempo zu lernen.Diese Lernprogramme zielen darauf ab, das Gelernte in denArbeitsalltag zu integrieren. Daher sollten die Kurse nicht nurgewährleisten, dass Teilnehmer die Inhalte verstanden haben sondernsollten auch sichtbare Ergebnisse bei der Arbeit ermöglichen und zurLeistungssteigerung beitragen.Kurse, die zu jeder Zeit, an jedem Ort und an jedem Gerätverfügbar sind, die sogenannten ATAWAD (any time, anywhere, anydevice) Courses, verwenden die bestmögliche, digitale Technologie undmachen es möglich, jede sich bietende Gelegenheit zum Lernen zunutzen. Zudem sind diese Kurse kundenspezifisch anpassbar undpersonalisierbar. Somit kann den Leistungserwartungen des einzelnenUnternehmens entsprochen werden und jedem Teilnehmer ermöglichtwerden, nach eigenen Vorlieben zu lernen.Im breiten Spektrum an individuellen und Gruppentrainingsoptionengibt es ungefähr 40 Trainings, die den 4REAL©-Ansatz integrieren undbereits verfügbar sind. Diese Trainings decken hauptsächlich dieBereiche der persönlichen Entwicklung, der Fachkompetenzen und desPersonal- und Projekt-Managements ab.Ebenso orientieren sich die meisten maßgeschneiderten Trainings,die Cegos für ihre Kunden entwickelt und durchführt, an den vierEigenschaften des 4REAL©-Ansatzes. Dasselbe gilt für die neueGeneration von Unternehmenstrainings, die Cegos bald auf den Marktbringen wird.Dieser neue Ansatz wird das Lösungsangebot von Cegos weiteroptimieren: Coaching, reiner Präsenzunterricht und Kurzmodule ("3hours to...") sind alles erprobte Lösungen, die 4REAL ergänzen undauf die wahren Kundenbedürfnisse eingehen.José Montes, Vorstandsvorsitzender der Cegos Group erläutert:"Unternehmen erwarten von professionellen Lernorganisationen, aufihre Bedürfnisse in Bezug auf Dienstleistungen undLeistungssteigerung einzugehen.Aus diesem Grund haben wir als einer der internationalenMarktführer auf diesem Gebiet beschlossen, unser Kerngeschäft(Training und Beratung) neu auszurichten und Unternehmen einvollumfängliches Dienstleistungsangebot anzubieten, das die ganzeWertschöpfungskette Training umfasst.Die neueren Übernahmen von Cegos (Integrata AG, der führendeTrainingsanbieter in Deutschland und Cimes Group, der erste TrainingManagement Outsourcing Provider in Frankreich) sind auf dieseEntscheidung zurückzuführen und haben letztendlich zurMarkteinführung von 4REAL© geführt. Dieser neue Lernansatz treibt dieBeyond-Knowledge-Positionierung von Cegos voran und bringt unserBestreben zum Ausdruck, unseren Kunden mehr als nur das reine Lernenanzubieten."Cegos GroupSeit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweitführender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training.Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern miteigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehrals 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributorenvertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen undTechnologie-Experten zählen.Integrata AG und Cegos GroupAls Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG Group ist dieIntegrata AG einer der führenden europäischen Full Service-Anbieterfür Qualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse,Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964und ist in den Themenbereichen Personalentwicklung,Organisationsentwicklung und Informationstechnologie für seine Kundentätig. Das Portfolio deckt über 1.200 Kernthemen ab und umfasstklassische sowie digitale Lerninhalte, Lernmethoden und Medien. 150Berater helfen umfassend bei der Auswahl zielführenderQualifikationsmaßnahmen. 200 festangestellte Mitarbeiter sorgen füreine optimale Organisation und mehr als 1.400 erfahrene Referentenfür einen nachhaltigen Wissenstransfer. An 15 Standorten inDeutschland stehen den Teilnehmern neben Seminarräumen auch über1.000 modern ausgerüstete IT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014ist die Integrata AG in die Cegos Group integriert.Pressekontakt:Kai Nellingerkai.nellinger@integrata.deIntegrata AGZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Original-Content von: Integrata AG, übermittelt durch news aktuell