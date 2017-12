Die Cegos Group stärkt ihre Position als Marktführer durch die Übernahme der Cimes Group - der Nummer 1 für Managed Training Services in Frankreich

Stuttgart (ots) - Der internationale Learning & DevelopmentMarktführer Cegos gab am 12. September 2017 die Übernahme der CimesGroup bekannt. Cimes ist der französische Marktführer im BereichManaged Training Services. Mit dieser Akquisition setzt die CegosGroup ihre Customer Experience-Strategie fort und behauptet sich ander Spitze der Marktkonsolidierung. Damit festigt sie auch ihrePositionierung im Bereich der Managed Training Services inFrankreich, die in Spanien und Deutschland bereits abgedeckt werden.In Rahmen dieser Übernahme bietet sich mit Cimes die Möglichkeit,ihre Entwicklung insbesondere im Hinblick auf namhafte Konzernkundenund Klienten im Ausland zu beschleunigen und dasDienstleistungsangebot durch die Erfahrung zu stärken, die Cegos imBereich Blended Learning bereits erworben hat.Cegos Group erwirbt 100% des Kapitals der Cimes Group Cimes wurde1993 gegründet und ist inzwischen Marktführer für das Outsourcing vonTrainingsdienstleistungen in Frankreich. Jedes Jahr schulen 140Cimes-Mitarbeiter mehr als 270.000 Kursteilnehmer und 8.000 BA- undWerksstudenten von Unternehmen mit einer Unternehmensgröße zwischen300 und 150.000 Mitarbeitern. Als französischer Vorreiter undMarktführer deckt Cimes die gesamte Wertschöpfungskette Training imOutsourcing von Trainingsprozessen ab. 2016 erzielte Cimes einenJahresumsatz von zehn Millionen Euro. Die Cimes Group wird ihreGeschäfte weiterhin eigenständig betreiben. Das Führungsteam bleibtbestehen und der gegenwärtige Vorstandsvorsitzende von Cimes, FrankMorcant, wird den Übergang in den nächsten Monaten begleiten.Die Marke Cimes, der Name des führenden Unternehmens auf dem Marktmit einem ausgezeichneten Ruf, wird beibehalten. Cegos geht in dieOffensive und verfolgt eine eigene EntwicklungsstrategieDurch die Festigung der eigenen Führungsposition auf dem Gebietdes Training Outsourcing Managements beabsichtigt Cegos, dieProduktpalette zu vervollständigen und damit die Customer Experiencefür Firmenkunden zu bereichern. Dies ermöglicht Kunden den Zugriffauf eine noch größere und vielfältigere Bandbreite vonDienstleistungen und bietet ihnen ein Erlebnis, das einfach und dochspannend ist.Durch die Übernahme von Cimes, festigt die Cegos Group ebenso ihrePosition als Global Partner für Learning & Development und kann allenKundenanforderungen mit schlüsselfertigen Trainings,maßgeschneiderten Lernlösungen, operativen Beratungen,internationalen Trainingsprojekten und Management Training Servicesgerecht werden.Durch die Übernahme des französischen Marktführers für dasOutsourcing von Trainingsdienstleistungen stärkt die Cegos Group deneigenen Bereich für Managed Training Services. Managed TrainingServices werden schon seit einigen Jahren vor allem mit der IntegrataAG in Deutschland und in Spanien angeboten.Da Cimes seit einigen Jahren daran arbeitet, Trainingsmanagementund Berufsakademiekurse (Berufsausbildung) besonders mit Hilfe dereigenen EGOS-Software zu digitalisieren und zu virtualisieren,festigt diese Übernahme die Position von Cegos alsUnternehmenspartner bei der digitalen Transformation des Lernens.Schließlich unterstützt dieser Schritt die Cegos Group auch bei derVerfolgung des Ziels, den Bildungsmarkt zu konsolidieren, ein Ziel,das die Gruppe seit einigen Jahren vor Augen hat: Dies wird auchdeutlich durch die 2014 stattgefundene Übernahme des deutschenMarktführers Integrata AG für Trainingsdienstleistungen, dieKonsolidierung von Cegos-Marktanteilen in Frankreich nach derBerufsbildungsreform und weiteren Maßnahmen.Für Cimes: gestärkte Führung und beschleunigte EntwicklungCimes, der französische Marktführer für das Outsourcing vonTraining Management schließt sich dem Marktführer für beruflicheBildung in Frankreich an. Die zwei Unternehmen teilen den Wunsch,ihren Kunden einen Mehrwert anzubieten, während jedes gleichzeitigseine eigene Identität beibehält.Diese neue Entwicklungsphase ermöglicht dem französischenMarktführer für Training Outsourcing und Weiterbildung:- die Entwicklung der Aktivitäten und Produktangebote zubeschleunigen, insbesondere für wichtige Firmenkunden;- seine Kunden und potenziellen Kunden im Ausland mit ManagedTraining Services Teams der Cegos Group zu unterstützen - eineinzigartiges Angebot in Europa auf dem Gebiet der ProfessionalTraining Management Services;- die Cegos-Expertise auf dem Gebiet des Blended Learning mit dengesamten Vorteilen der digitalen Technologie wirksam einzusetzen.José Montes, Vorstandsvorsitzender der Cegos Group, äußert sichzur Übernahme: "Wir sind besonders stolz, Cimes in der Cegos Groupwillkommen zu heißen. Die Übernahme passt zu unsererEntwicklungsstrategie, die wir seit drei Jahren verfolgen. Sieermöglicht uns, das Erlebnis, das wir Kunden (Partnern und Lernenden)anbieten, mit einem umfassenden Produktangebot und zunehmendfließenden und personalisierten Trainingspfaden zu bereichern.Schließlich reflektiert diese Phase unser Bestreben, DERReferenzpartner für Global Learning und Development zu sein".Franck Morcant, Vorstandsvorsitzender der Cimes Group, fügt hinzu:"Unsere Aufnahme in die Cegos Group hat die Dimensionen derMöglichkeiten verändert. So können wir unsere Weiterentwicklungbeschleunigen, indem wir die Wettbewerbsvorteile des europäischenMarktführers nutzen. Unsere zwei Unternehmen haben eine Vision vomMarkt und teilen gemeinsame Wertvorstellungen. Die Glaubwürdigkeitvon beiden Unternehmen basiert auf Innovation, Expertise, Kundennäheund einem sehr hohen Qualitätsniveau. Cimes, der Hauptpartner fürOutsourced Training des französischen Aktienindexes SBF120, wird dieeigene Präsenz in wichtigen Unternehmen stärken und den eigenenTätigkeitsbereich auf dem internationalen Markt erweitern können."Cegos GroupSeit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweitführender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training.Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern miteigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehrals 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributorenvertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen undTechnologie-Experten zählen.Das globale Leistungsangebot von Cegos deckt schlüsselfertige undindividuell angepasste Trainingslösungen, operative Beratung, ManagedTraining Services und internationale Trainingsprojekte ab. Mit ihremBlended Learning Ansatz und dem tiefen Verständnis der Geschäftswelttrainiert Cegos mit seinen mehr als 3.000 Partnern jährlich 250.000Menschen weltweit. Durch die Kombination aus unterschiedlichenLernformaten (Klassenraum-Training, E-Learning, Videokonferenzen,Webcast, E-Training Programme u.a.) schafft Cegos einunvergleichbares und wettbewerbsfähiges Lernerlebnis.Cimes GroupCimes wurde 1993 gegründet und ist inzwischen Marktführer für dasOutsourcing von Seminardienstleistungen und duale Studienprogramme inFrankreich. Jedes Jahr werden mehr als 270.000 Kursteilnehmer und8000 Berufsakademiestudenten von 140 Cimes-Mitarbeitern für ihreArbeit in Unternehmen mit Mitarbeiterzahlen zwischen 300 und 150.000geschult. Cimes ist Marktführer für das Outsourcing vonadministrativen, logistischen und finanziellen Schulungsprozessen.2016 hatte Cimes ein Jahresumsatz von zehn Millionen Euro und bietetKunden besonders mit Hilfe der eigenen EGOS-Software-Plattform einsehr hohes Niveau an Dienstleistungen.www.groupecimes.comWeitere Informationen unterwww.cegos.co.uk/insights/tag/cimes-group/und http://www.cegos.com/en/press/