Die Cegos Group setzt ihre internationale Expansion mit der Übernahme von Crescimentum fort, ein führendes brasilianisches Weiterbildungsunternehmen

Issy-les-Moulineaux/São Paulo (ots) - Die Cegos Group, ein internationalerMarktführer auf dem Gebiet Learning & Development, setzt mit der Übernahme desführenden brasilianischen Weiterbildungsunternehmens Crescimentum ihreinternationale Expansionsstrategie weiter fort. Seit der erfolgreichen Aufnahmeder Geschäftstätigkeiten 2015 in Chile und Mexiko wird die Akquisition im Rahmeneiner Mehrheitsbeteiligung am Grundkapital dieses jungen Unternehmens, das inden letzten drei Jahren ein starkes Wachstum (ein Umsatz von EUR 7,7 Mio. in2019, eine Steigerung um 31%) vorweist, der Cegos Group ermöglichen, ihrePosition in Lateinamerika auszubauen.Die Stärken der Cegos Group und Crescimentum ergänzen sich im höchsten Maße -sowohl in Bezug auf die Unternehmenskultur als auch hinsichtlich des Know-howsund der Lösungen, die Kunden angeboten werden.Weltweit auf allen Kontinenten tätig (gegenwärtig in 11 Ländern direkt und inmehr als 50 Ländern durch ein Netzwerk von Partnern und Vertriebsgesellschaftenvertreten), stellt die Cegos Group Crescimentum das Fundament und Rahmen einesinternationalen Unternehmens zur Verfügung.Crescimentum wird von den digitalen Lernmöglichkeiten der Cegos Groupprofitieren können:- Dem Zugriff auf die Online Lernplattform, LearningHub @Cegos, die weltweitschon mehr als 250.000 Benutzer überzeugt hat;- Einem volldigitalen Trainingsangebot: mit 3.000 digitalen Trainingsinhalten,einem Katalog mit multilingualen digitalen Lernmodulen, #UP skills acquisitioncollection (Qualifizierungsprogramm für den Erwerb von Soft Skills);- Von bewährten E-Dienstleistungen und digitalem Marketing.Crescimentum ist auf seine erstklassige Marktpositionierung als brasilianischerMarktführer in Führungs- und Managementtraining stolz und bekannt für dieausgezeichnete inhaltliche Qualität der Trainingsprogramme. Crescimentum bringtseine Erfahrung im brasilianischen Markt in die Cegos Group mit ein - einemMarkt mit sehr hohem Wirtschaftspotential (mit einem höheren Wachstum desNettoinlandsprodukts als in reifen Volkswirtschaften mit mehr als 100 Mio.Arbeitnehmern im Land...). Zudem kann Crescimentum ein Portfolio voninternationalen Großkunden (Carrefour, Honda, Huawei, Jaguar Land Rover,Microsoft, Nestlé, Saint-Gobain, Uber, Whirlpool usw.) vorweisen.Schließlich werden starke geschäftlich Synergieeffekte erwartet, insbesondere imHinblick auf die Durchführung von internationalen Trainingsprojekten, die anCegos Standorten in Lateinamerika (Chile und Mexiko) stattfinden können als auchund mit der Klientel vieler europäischer Unternehmen, die dort vertreten sindund bereits von Cegos unterstützt werden.Nachdem die Führungsspitze von Crescimentum seine Funktionen beibehalten wird,wird diese Kontinuität in der Geschäftsführung ein weiterer Erfolgsgarant sein.José Montes, Vorstandsvorsitzender der Cegos Group, erklärt:"Mit dieser Übernahme baut die Cegos Group ihre regionale Marktabdeckung inLateinamerika aus und übernimmt eine prominente Stellung im Herzen derachtgrößten Wirtschaft der Welt, die am Anfang eines vielversprechendenwirtschaftlichen Aufschwungs steht. Brasilien und seine Städte befinden sich ineiner Ära der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformationen, dieArbeit und Kompetenzen revolutionieren. Diese Übernahme wird uns ermöglichen,Unternehmen und ihre Teams direkt bei der Bewältigung dieser Herausforderungenzu unterstützen und das mit dem Ehrgeiz, den wir für unsere Gruppe definierthaben: transforming skills into performance."Arthur Diniz, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Crescimentum, ergänzt:"Durch unseren Beitritt zur Cegos Group erweitert Crescimentum dasLösungsportfolio, die Kunden in Brasilien angeboten werden. Wir freuen uns,unsere gemeinsamen Erfahrungen in Bezug auf Geschäftsstrategien, Marketing unddigitale Lösungen mit Cegos zu teilen: Das wird eine großartige Gelegenheit, dieLernerfahrung, die wir unseren Kunden anbieten, zu verbessern und dadurchgezielt auf ihre Bedürfnisse hinsichtlich persönlicher Entwicklung undUnternehmenstraining einzugehen. Diese Übernahme steht im Einklang mit der externen Wachstumsstrategie, mit derdie Cegos vor fünf Jahren begonnen hat, die Konsolidierung des L&D-Marktes inEuropa und weltweit voranzutreiben: Die Übernahme von Integrata Cegos(Deutschlands führendes Weiterbildungsunternehmen) im Jahr 2015, die Eröffnungeines lateinamerikanischen Zentrums mit Büros in Chile und Mexiko im Jahr 2016,die Übernahme der Cimes Group (führend auf dem Markt für Training-Outsourcing inFrankreich) im Jahr 2017.Mit dieser Übernahme wird die Cegos Group, die im Jahr 2019 einen konsolidiertenUmsatz von 200 Millionen Euro erzielte, ihre Investitionskapazität intakthalten.