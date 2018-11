Cedrus Investments unterzeichnet am 16. November 2018 ein Kooperationsabkommen mit Sinopharm Nutraceuticals Industrial (Shanghai)

Shanghai (ots/PRNewswire) - Cedrus Investments ("Cedrus")(http://www.cedrusinvestments.com/index.html), eine internationaleBoutique-Investmentfirma, hat am 16. November 2018 in Shanghai mitSinopharm Nutraceuticals Industrial (Shanghai) ("SinopharmNutraceuticals") ein Kooperationsabkommen zum Erkunden und Ergreifenvon Investitionsmöglichkeiten in der Pharmaindustrie, demGesundheitswesen und der Biotechnologie-Branche unterzeichnet, dasdie Nutzung der gegenseitigen Stärken und Ressourcen vorsieht.Gemäß dieser Vereinbarung bietet Cedrus Zugang zum eigenenweltweiten Deal Flow, tiefgreifende Fachkenntnisse derBiopharma-Industrie, vielfältige internationale Geschäftserfahrungenund die Möglichkeit, Transaktionen zu strukturieren unddurchzuführen, insbesondere Akquisitionen und lizenzrechtlicheAbkommen.Aufgrund seiner Beziehungen, Fachkenntnisse und Netzwerke in derLife Science-Branche verfügt Cedrus weltweit über Zugang zuUnternehmen mit hochmodernen Technologien, einschließlich in Europa,Australien und Nordamerika. Cedrus hat einige chinesische geistigeEigentumsrechte erworben und möchte nun gemeinsam mit SinopharmNutraceuticals diese ausländischen erfindungsreichen Technologienentwickeln. Die von Cedrus und Sinopharm Nutraceuticals ausgewählteninnovativen Technologien sollen auf dem chinesischen Markt eingeführtwerden, um die medizinischen Bedürfnisse chinesischer Patienten zudecken.Sinopharm Nutraceuticals ist ein unabhängiges Mitglied derSinopharm Group, ein Minderheitsgesellschafter des Unternehmens. DasUnternehmen investiert in neue Technologien und neue Geschäftsmodellefür medizinische Versorgung. Im Ausland investiert SinopharmNutraceuticals in neue Gesundheitstechnologien, um diese in Chinaeinzuführen. Im Rahmen des Kooperationsabkommens wird SinopharmNutraceuticals wertvolle vor Ort gewonnene Erfahrungen bereitstellen,einschließlich ausgeprägten Kompetenzen für die Integrationverschiedener Ressourcen, darunter der Vertrieb an Krankenhäuser.Beide Unternehmen engagieren sich für den Aufbau der LifeScience-Industrie in China durch die Einführung innovativer Therapienund Technologien, um den signifikanten ungedeckten Bedarf derchinesischen Bevölkerung auf kostengünstige und effiziente Weise zudecken.Pu Qiang, Vorsitzender von Sinopharm Nutraceuticals, erklärte:"Ich bin hocherfreut über diese Kooperation mit Cedrus. Gemeinsamhaben wir uns zum Ziel gesetzt, in China neuartige Technologien ausdem Ausland einzuführen, die dem Wohl des Landes und seiner Menschenzugutekommen. Darüber hinaus werden wir dem Rest der Welterfindungsreiche Technologien aus China vorstellen."Rani Jarkas, Vorsitzender von Cedrus, kommentierte: "Ich blickedem Aufbau einer langjährigen Partnerschaft mit SinopharmNutraceuticals mit Freude entgegen. Diese Zusammenarbeit belegt dasständige Engagement von Cedrus, sich am Wachstum der LifeScience-Industrie in China zu beteiligen sowie zum Hauptinvestor fürinnovative Technologien zu werden. Ich freue mich, zukünftig eng mitSinopharm Nutraceuticals zusammenarbeiten zu dürfen sowie einenpositiven Beitrag zum chinesischen Gesundheitswesen zu leisten."Informationen zu Cedrus InvestmentsCedrus Investments (http://www.cedrusinvestments.com/index.html)ist eine globale Boutique-Investmentfirma, die einem Kundenkreis voninstitutionellen Investoren, Unternehmen, Family Offices undvermögenden Privatpersonen weltweit führende Fachkenntnisse imBereich Private Wealth Management (http://www.cedrusinvestments.com/our_business/private_wealth_management.html) und Asset Management(http://www.cedrusinvestments.com/our_business/asset_management.html)sowie Finanzberatung (http://www.cedrusinvestments.com/our_business/financial_advisory_services.html) zur Verfügung stellt.Weitere Informationen zu Cedrus Investments finden Sie aufwww.cedrusinvestments.com.Pressekontakt:Cedrus Investments Ltd.Amy Sin+852-3519-2828information@cedrusinvestments.comLogo - http://photos.prnasia.com/prnh/20150930/8521506461LOGOOriginal-Content von: Cedrus Investments, übermittelt durch news aktuell