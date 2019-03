Cedemo und 1WorldSync arbeiten zusammen, um eine umfassende Produkt-Content-Lösung für Spielwaren- und Gaming-Kategorien anzubieten

Finanztrends Video zu



Köln (ots/PRNewswire) -Darüber hinaus bietet die Partnerschaft den aktuellen undpotenziellen Kunden von 1WorldSync die Möglichkeit, von derumfangreichen Erfahrung von Cedemo im Bereich Spielwaren im Handelund in den Online-Medien zu profitieren.Mit sofortiger Wirkung werden die beiden Unternehmen Datenschemataund Medienprotokolle so anpassen, dass authentische Daten undumfangreiche Produktinhalte über die 1WorldSync Product InformationCloud-Plattform weltweit an Einzelhändler und andere Empfängerverbreitet werden können. Die kombinierten Inhalte werden von Markenund Einzelhändlern genutzt, um den wachsenden Anforderungen derIndustrie an ein verbessertes Verbrauchererlebnis und den Zugang zuumfassenderen Produktinformationen gerecht zu werden."Unsere Einzelhändler sind bestrebt, den wachsenden Bedarf derVerbraucher nach umfassenden und markengeprüften Produktinformationenfür Spielwaren, Videospiele und Lizenzprodukte über alleVertriebskanäle zu erfüllen. Durch unsere Partnerschaft mit Cedemowerden wir in der Lage sein, authentischen Produkt-Content aus diesenKategorien über unsere Plattform zu validieren und an unsereEinzelhändler weiterzugeben", so Joerg Schlaefke, Vice President ofSales für Europa und Asien von 1WorldSync."Durch die großen Veränderungen im Ökosystem von Spielwaren,Videospielen und Lizenzprodukten sind diese Produktgruppen heute füralle großen Einzelhändler und reinen E-Commerce-Unternehmen vonstrategischer Bedeutung", sagte Keith Jones, CEO von Cedemo. "Wirfreuen uns über die Zusammenarbeit mit 1WorldSync, um die Verbreitungvon verifizierten und soliden Inhalten deutlich auszuweiten. Mit demzunehmenden Einsatz von Tablets und interaktiver Digital Signage imHandel werden Cedemo und 1WorldSync Rich-Media-Zugangspunkte zuumfassenden Produktdaten für den Einzelhandel bereitstellen."Informationen zu CedemoCedemo ist der führende europäische Spezialanbieter für Daten undInhalte für Spielwaren, Videospiele und Lizenzprodukte mit Sitz inMonaco. Das Unternehmen arbeitet mit Blue-Chip-Händlern und reinenE-Commerce-Unternehmen in 10 Ländern und über alle Vertriebskanälehinweg zusammen, um umfassende und aktuelle Produktdaten und -inhaltezu liefern. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein internationalesDigital-Signage-Netzwerk mit 3.250 Bildschirmen. Für weitereInformationen besuchen Sie bittehttp://www.cedemo.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2412217-1&h=2469953813&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2412217-2%26h%3D4093185779%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cedemo.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cedemo.com%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.cedemo.com%2F) .Informationen zu 1WorldSync1WorldSync(TM) ist der führende Anbieter vonProdukt-Content-Lösungen, mit deren Hilfe 25.000 globale Unternehmenin über 60 Ländern authentische, vertrauenswürdige Inhalte mit Kundenund Verbrauchern teilen, damit sie intelligente Entscheidungen fürEinkäufe, Wellness und Lifestyle treffen können. Mithilfe seinerTechnologieplattform und seinen Expertendienstleistungen bietet1WorldSync Lösungen, die den unterschiedlichen Anforderungen derBranche gerecht werden. 1WorldSync ist der einzigeProdukt-Content-Netzwerkanbieter und GDSN-Datenpool, der dieISO-Zertifizierung 27001 erhalten hat. Weitere Informationen findenSie auf der Websitehttp://www.1worldsync.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2412217-1&h=4106403866&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2412217-2%26h%3D2573791799%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.1worldsync.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.1worldsync.com%252F&a=http%3A%2F%2Fwww.1worldsync.com%2F) .Pressekontakt:Matthew Galassini+1.312.806.7746Original-Content von: 1WorldSync, übermittelt durch news aktuell