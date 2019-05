Peking (ots/PRNewswire) - Am 03. Mai fand die von Holy Seeorganisierte Konferenz zum Thema "Mining for the Common Good" imVatikan abgehalten, auf der die nachhaltige Entwicklung und Themenvon öffentlichem Interesse in der Bergbaubranche zu diskutiertwurden. Papst Franziskus führte Gespräche mit den Führungskräften vonmehr als 40 verschiedenen internationalen Bergbaugiganten und hielteine Rede. Das chinesische Unternehmen Cedar Holdings nahm aufEinladung des Veranstalters an der Konferenz teil. Dies ist das ersteMal, dass ein chinesisches Unternehmen an der Konferenz Teilnahm.King Cheung, Vorstandsvorsitzender der Cedar Holdings Group nahm ander Konferenz teil und hielt beim Willkommens-Dinner eine Rede.In seiner Rede führte Papst Franziskus aus, dass die nachhaltigeEntwicklung der Bergbaubranche zu einer Branchennorm werden solle.Alle Interessenvertreter seien dazu angehalten, den Konsens, denSchutz und den Respekt vor Rechten und Interessen der lokalenKommunen mit verschiedenen Mitteln zu fördern und der Sicherheit unddem Wohlergehen der Menschen, die in den Minenbetrieb eingebundensind große Aufmerksamkeit zu schenken, während sie sich gleichzeitigfür die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft und den Schutz derRessourcen für die aktuellen und zukünftigen Generationen einsetzen.Gegenüber dem Umweltschutz sollten keine Kompromisse gemacht werden,um wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. "Bei unseren Bemühungen undunserem Ringen darum, unser aller Heim zu schützen, handelt es sichum eine wahrhaft ökumenische Reise, die von uns erfordert, alsMitglieder eines gemeinsamen Heims zu denken. Wir müssen zusammenhandeln, um unser gemeinsames Heim zu heilen und wieder aufzubauen.Ich hoffe, dass durch die Konferenz mit führenden Personen aus derBergbaubranche tatsächlicher Fortschritt gefördert wird", sagte PapstFranziskus.Der Papst erhielt von den Teilnehmern positiven Zuspruch von denKonferenzteilnehmern. Herr King Cheung, der als Vertreter derasiatischen Bergbauunternehmen zum ersten Mal zu der Konferenzeingeladen war, sagte, dass die Cedar Holdings ihre Unternehmenswerte"Schaffen, Teilen, Liebe" aufrecht halte und und das Schaffen desindustriellen Wertes als größte soziale Verantwortung sehe. Im Laufder Jahre hat das Unternehmen hochqualitative und sichere Massengüterfür Leistungen in der Industriekette für mehr als 8.000 Unternehmenweltweit zur Verfügung gestellt sowie die Entwicklung derBergbaubranche und die Gesamteffizienz der Industriekette aktivgefördert. Zeitgleich hat sich das Unternehmen bereits seit langemfür das Gemeinwohl eingesetzt. Aktuell unterstütze das Unternehmendie ärmlichen Bergregionen im Südwesten Chinas mit Unterstützung inder Bildung, mit Spenden und mit Industrieprojekten, um Armut zubeenden und für eine Erholung der ländlichen Bevölkerung zu sorgen.Das Unternehmen engagiert sich außerdem neben anderen Kampagnen anden Standorten seiner Industrieprojekte für den Erhalt von Kulturerbeund in der Gemeinschaftspflege und arbeitet mit Partnern undMitarbeitern daran eine "liebende Gemeinschaft" für eine nachhaltige,umweltfreundliche Zukunft zu schaffen.Die Cedar Holdings Group ist ein integriertes Industrieunternehmenin China, dessen Geschäftsfeld Massengüter, neue chemische Stoffe,Kulturtourismus und intelligente städtische Dienstleistungen umfasst,wobei das Unternehmen außerdem über eine unabhängigeWohltätigkeitsabteilung sowie über zwei an der inländischen Börsegelistete Unternehmen verfügt. Nach einer 22-jährigen Entwicklungliegt der Jahresumsatz des Unternehmens bei 32,7 Milliarden USD. ImJahr 2018 belegte Cedar Holdings den 361. Rang auf derFortune-Global-500-Liste.Das Kerngeschäft der Cedar Holdings sind Rohstoffe. Aktuell istdie Cedar Holdings eines der führenden Unternehmen in derchinesischen Industriekette für Rohstoffe. Das Unternehmen rühmt sichmit reichen Bodenschätzen, wie Gold, Kupfer, Eisen und Kohle auf derganzen Welt. Es verfügt über Zweigstellen in mehr als 10 Ländern, u.a. in Italien, der Schweiz, im Vereinigten Königreich, Deutschland,Australien und Singapur wobei sich das geschäftliche Netzwerk aufAsien, Europa und Afrika entlang des "Belt and Road"-Bereichserstreckt.Herr King sagte, dass Cedar Holdings seine internationale Präsenzbeschleunigen wolle und vorhabe, seine Größen- und Kanalvorteile, dieRessourcenentwicklung und die integrierte Servicekapazität in derWertschöpfungskette des internationalen Rohstoffmarktes umfassend zustärken. Einerseits wird dies die Nachfrage des produzierendenGewerbes Chinas nach Rohstoffen lösen. Andererseits wird dasUnternehmen danach streben, die Lebensgrundlage und dieBeschäftungsaussichten von Bewohnern der rohstofferzeugenden Regionenzu verbessern. "Die Cedar Holdings freut sich auf die Zusammenarbeitmit den entsprechenden Stellen auf der ganzen Welt, um einen Beitragzum internationalen Wohlergehen zu leisten und Liebe und Stärke zurSchönheit und zum Licht der Welt beizutragen."An der Konferenz nahmen Kardinal Peter Turkson und wichtigePersonen von Holy See sowie Führungskräfte von mehr als 40Bergbauunternehmen aus der ganzen Welt teil, u. a. Andrew Forrest,Vorsitzender der australischen Fortescue Metals Group (FMG), MarkCutifani, CEO von Anglo American und Tom Butler, CEO desInternational Council on Mining and Metals (ICMM).