Ceconomy zieht nach verlängertem Lockdown Prognose zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach der Verlängerung des Lockdowns in Deutschland bis 7. März hat der Elektronikhändler Ceconomy den Ausblick zurückgezogen.



Die Planung sei nach diesem Beschluss mit zusätzlichen Unsicherheiten behaftet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Dazu komme, dass die Bundesregierung den nächsten Öffnungsschritt von einem stabilen Infektionsgeschehen (7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen) abhängig gemacht habe. Die Aktie verlor zunächst mehr als 5 Prozent, grenzte die Verluste aber dann ein.

Ceconomy hatte sich zuletzt wegen des anhaltenden Lockdowns ohnehin zurückhaltend hinsichtlich der Prognose für 2020/21 (per Ende September) gezeigt. Das Unternehmen hatte ein leichtes währungs- und portfoliobereinigtes Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. Im Vorjahr hatte das Unternehmen knapp 20,8 Milliarden Euro umgesetzt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollte von 236 Millionen im Vorjahr auf 320 bis 370 Millionen Euro zulegen./nas/jha/