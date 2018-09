Ceconomy: Kurs taucht ab!

Nun ist die Ceconomy-Aktie doch spürbar unter Druck geraten. Zunächst sah es so aus, als ob sich die Auswirkungen der jüngsten Gewinnwarnung in Grenzen halten würden. Doch inzwischen ist eher die Frage, ob neue 12-Monats-Tiefs erreicht werden. Was war passiert? Ceconomy hatte die Prognose für Ebit und Ebitda für das laufende Geschäftsjahr kassiert. Zuvor hieß es, dass es im Vergleich zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.