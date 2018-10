Ceconomy: Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Ein harter Schnitt: Nach bitteren Zahlen trennt sich der Metro-Nachfolger Ceconomy von seinem Vorstandsboss Pieter Haas. Dies entschied der Aufsichtsrat in einer nächtlichen Sitzung am frühen Samstagmorgen. Neben Haas, der sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegt, wird auch Finanzvorstand Mark Frese abtreten. Der CFO soll allerdings seinen Posten so lange behalten, bis ein Nachfolger gefunden wird.

„Angesichts der jüngsten Entwicklungen besteht zwischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.