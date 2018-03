Ceconomy: Geht die Party der Bären weiter?

Liebe Leser,

im Anschluss an eine mehrmonatige Abwärtsphase startete die Ceconomy-Aktie Ende August 2017 einen neuen Aufwärtstrend. Dieser führte die Aktie des Mediamarkt- und Saturn-Betreibers in fünf Teilwellen von 8,85 Euro bis zum 12. Januar 2018 auf ein Hoch von 13,38 Euro hinauf. Am Folgetag konnte das Hoch zur Eröffnung noch einmal um zwei Cent auf 13,40 Euro verbessert werden, doch glücklich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.