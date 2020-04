Ceconomy: Baader rät weiter zum Reduzieren

Der Elektronik-Großhändler Ceconomy (Media Markt, Saturn) hat am Schluss der letzten Handelswoche enttäuschende Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 vorgelegt. Wegen der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen Schließung von zahlreichen Läden rutscht das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) tief in den roten Bereich und dürfte in etwa bei -131 Mio. Euro liegen. Zum Vergleich: Im vergleichbaren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



