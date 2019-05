Ceconomy Aktie: Zurück in die Gewinnzone!

Da bei Ceconomy das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, gab es am Dienstag bereits den „Halbjahresbericht“ – nämlich für das Geschäftsjahr 2018/2019. Ich weise darauf hin, dass ich bei Ceconomy investiert bin. Und die neuen Zahlen kamen offensichtlich gut an, denn am Dienstag ging die Ceconomy-Aktie mit einem Tages-Gewinn von rund 7% aus dem Xetra-Handel. Und die Zahlen konnten sich auch sehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



