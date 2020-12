Ceconomy Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Die Ceconomy-Aktie ist in den letzten Tagen in die Höhe geschnellt und durchbrach dabei eine Widerstandszone bei 4,50 Euro. Der Betreiber der Elektronikmarktkette Media-Saturn hat erklärt, dass man nun wieder in den Wachstumsmodus schalten wolle, nachdem es im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis 30.09) zu einem pandemiebedingten Umsatzrückgang gekommen ist. Außerdem soll die Media-Saturn Holding nun doch vollständig übernommen werden, auch um den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung