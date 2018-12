Ceconomy-Aktie: Die Quartalzahlen im Überblick!

Heute hat die Ceconomy sein Quartalszahlen für das letzte Quartal bereitgestellt. Damit geht das Geschäftsjahr 2017/2018 für das Unternehmen zu Ende. In den letzten Monaten hat die Aktie massiv an Wert verloren und bewegt sich immer weiter in Richtung Nullpunkt, doch warum verschmähen so viele Anleger die Aktie? Erst kürzlich bekam die Ceconomy AG einen neuen Großaktionär in Form der Freenet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.