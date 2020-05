Ceconomy Aktie: Ist das eine Bärenflagge?

Ceconomy Aktie | ISIN:DE0007257503 | WKN:725750

Die Aufwärtsbewegung seit Mitte März sieht nicht gerade überzeugend und impulsiv aus. Hierbei scheinen die Bullen mit den Bären zu kämpfen. Man sieht nur zögerliche kleine Aufwärtsbewegungen mit sofortigen Abverkäufen. Damit nimmt die Bewegung immer mehr die Form einer Bärenflagge an. Sollte es also durch die Unterkante gehen, so würde sich sehr wahrscheinlich ein neues Tief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



