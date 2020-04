Ceconomy-Aktie: Das Comeback startet diese Woche!

Heute geht der Kurs der Ceconomy Aktie fast mit einem zweistelligen Kursgewinn in den Handel. In den letzten Wochen litt vor allem das operative Geschäft unter den Restriktionen der Bundesregierung in Deutschland. Die Geschäfte blieben geschlossen und es konnten keine stationären Umsätze erwirtschaftet werden. Es ist zudem davon auszugehen, dass mit dem Online-Geschäft keine Kompensierung möglich war.

Umsätze nach erster Lockerung!

