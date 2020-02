Ceconomy Aktie: Blick auf die Vorstandspräsentation!

Am Mittwoch fand die diesjährige ordentliche Hauptversammlung von Ceconomy statt, Veranstaltungsort war in Düsseldorf. Ich weise darauf hin, dass ich bei Ceconomy investiert bin. Eine Kernbotschaft des Vorstands war es dabei, Zitat aus der Vorstandspräsentation: Ceconomy habe „in einem Jahr des Übergangs spürbare operative und strukturelle Fortschritte erzielt“. So ging es demnach im vorigen Geschäftsjahr darum, Umsatz und Profitabilität zu stabilisieren. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung