Ceconomy Aktie: Aufwärtstrend hält an!

Ceconomy Aktie: Seit März dieses Jahres befindet sich das Wertpapier in einem stetigen Aufwärtstrend. Dieser kann auch noch einen weiteren Schub gen Norden zeigen. Doch dann kommen aber verschiedene Widerstände in den Weg. So ist beispielsweise die fallende Trendlinie, die 200-Tagelinie und der Widerstandsbereich in Form von diversen vorangegangenen Tiefpunkten zu nennen. Damit dürften es die Bullen nicht allzu leicht haben, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung