Cebit 2017: Fünf-Länder-Kooperation für ein Servicekonto

Altenholz/Berlin (ots) - Die fünf Bundesländer Berlin, Hamburg,Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein setzen auf eingemeinsames Servicekonto. Das GovernmentGateway ist eineInfrastruktur mit einem Servicekonto für Bürger und Unternehmen fürden Online-Zugang zu Verwaltungsverfahren. Die vom IT-DienstleisterDataport entwickelte Infrastruktur ist seit 2003 erfolgreich imEinsatz.Der Stadtstaat Hamburg sowie die Flächenländer Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz setzen bereits seit einigerZeit das GovernmentGateway als Portal-Infrastruktur ein. Auch inBerlin wird das GovernmentGateway künftig zum Einsatz kommen. Nunerweitert die Fünf-Länder-Kooperation das Servicekonto um weitereFunktionen wie zum Beispiel die Interoperabilität mit anderenServicekonten. Auch digitale Bescheide können künftig mit demGovernmentGateway zugestellt und empfangen werden. Eine Roadmap fürden weiteren Ausbau liegt vor. Sie berücksichtigt auch alleAnforderungen, die für den gemeinsamen Portalverbund, auf den sichBund und Länder im Rahmen der Neuregelung desBund-Länder-Finanzausgleichs 2016 geeinigt haben, umgesetzt werdenmüssen. Das interoperable Servicekonto ermöglicht Bürgern, aber auchUnternehmen und Behörden, nach der Registrierung in ihrem"Heimatkonto" über dieses Konto auf Angebote anderer Portalezuzugreifen.Die Fünf-Länder-Kooperation versteht sich als offene Kooperation -weitere Länder und Institutionen können sich jederzeit anschließen.Ines Fiedler, Vorständin IT-Dienstleistungszentrum Berlin: "Um dieHerausforderungen sicherer Informationstechnik in der öffentlichenVerwaltung auch in Zukunft zu meistern, müssen wir vermehrt auf dieNutzung gemeinsamer Standards setzen. Die Infrastruktur desGovernmentGateway hat sich bereits in anderen Bundesländern bewährt.Ein Vorteil, von dem wir auch in Berlin bald profitieren werden."Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport: "UnsereFünf-Länder-Kooperation beweist: Die digitale Zukunft der Verwaltungist föderal. Wir setzen gemeinsam auf eine Lösungsinfrastruktur undentwickeln sie zusammen weiter. Das interoperable Zusammenspielverschiedener Portale werden wir gewährleisten - nicht nur für dieMitglieder unserer Kooperation."www.dataport.dePressekontakt:Britta HeinrichPressesprecherinE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell