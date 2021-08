Ceapro: So könnte es weitergehen!

Für die Aktie Ceapro stehen per 18.08.2021, 21:31 Uhr 0.63 CAD an der Heimatbörse Venture zu Buche. Ceapro zählt zum Segment "Spezialchemikalien".

Die Aussichten für Ceapro haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ceapro-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,69 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,63 CAD), ergibt sich eine Abweichung von -8,7 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 0,65 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,08 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Ceapro ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Die Aktie von Ceapro gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 62,73 insgesamt 38 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der 100,8 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Ceapro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -2,9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 20,81 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -23,71 Prozent im Branchenvergleich für Ceapro bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,81 Prozent im letzten Jahr. Ceapro lag 23,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

