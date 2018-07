CeMAT AUSTRALIA geht mit mehr als 100 Ausstellern an den Start (FOTO)

Hannover/Melbourne (ots) -Größte Intralogistikmesse Australiens ist damit ausgebucht- Hochkarätiges VortragsprogrammVor dem Hintergrund einer ständig wachsenden Wirtschaftorganisiert die Deutsche Messe AG vom 24. bis zum 26. Juli inMelbourne die größte Intralogistikmesse Australiens: die CeMATAUSTRALIA. Mit 105 Ausstellern aus 11 Nationen ist sie in diesem Jahrkomplett ausgebucht. Führende Hersteller präsentieren ihre Lösungenund Produkte für eine funktionierende Supply Chain, dazu zählenUnternehmen wie Cascade, Chep, Combilift, Dematic, Hubtex, LeuzeElectronics, Knapp, Sick, Swisslog oder Vanderlande.Die CeMAT AUSTRALIA wird durch ein attraktives Forenprogramm mitVorträgen zu aktuellen Themen rund um Logistikanwendungen ergänzt.Rod Barnes, General Manager Delivery, Australian Post, zeigtbeispielsweise auf, wie der Logistikmarkt sich in den vergangenenJahren verändert hat und wie die Australische Post mit Onlinehändlernund E-Commerce-Anbietern zusammenarbeitet, um deren Anforderungen andie Supply Chain zu erfüllen.Professor Booi Kam von der renommierten RMIT Universität (RoyalMelbourne Institute of Technology) informiert darüber, wie sich dieSupply Chain künftig verändern wird und was das für dieLogistikexperten bedeutet. Pas Tomasiello, Dematic, spricht überdigitalisiertes Fulfillment, wobei er insbesondere Innovationen imBereich E-Commerce und Omnichannel beleuchtet. Insgesamt versprichtdas Forenprogramm einen hochkarätigen Wissenstransfer für alleTeilnehmer.Die nächste CeMAT AUSTRALIA findet vom 7. bis zum 9. Juli 2020erneut in Melbourne, Australien, statt.Über die CeMATDie CeMAT wurde vom 23. bis zum 27. April 2018 gemeinsam mit derHANNOVER MESSE ausgerichtet. Aufgrund der weltweiten Bedeutung derCeMAT für die internationale Logistikbranche werden neben der CeMATAUSTRALIA fünf weitere CeMAT-Veranstaltungen in den großenWachstumsregionen ausgerichtet: CeMAT RUSSIA (19. bis 21. September2018 in Moskau), CeMAT ASIA (6. bis zum 9. November in Shanghai),CeMAT EURASIA (14. bis 17. März 2019), CeMAT SOUTHEAST ASIA (Mai2019) sowie die INTRALOGISTICA ITALIA (Mai 2021 in Mailand).Ansprechpartnerin für die Redaktion:Brigitte MahnkenTel.: +49 511 89-31024E-Mail: brigitte.mahnken@messe.deWeitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter:www.cemat.de/presseserviceOriginal-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell