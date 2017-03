CeBIT: toplink läutet vorerst letztes ISDN-Jahr ein

Saarbrücken (ots) - Die toplink GmbH (www.toplink.de) nutzt diediesjährige CeBIT vor allem für eine Botschaft: 2017 wird dasvoraussichtlich letzte Jahr sein, in dem das ISDN-Netz in Deutschlandnoch funktioniert. 2018 will die Deutsche Telekom ISDN abschalten."Es ist höchste Zeit für alle Unternehmen, sich von ihrerISDN-Telefonanlage zu lösen und auf Internet-Telefonie umzusteigen",sagt toplink-Geschäftsführer Jens Weller. Dabei sollten die Firmendie ohnehin notwendige Umstellung nutzen, um auf cloudbasierteIP-Telefonie umzustellen statt eine eigene Internet-Telefonielösungzu implementieren, empfiehlt toplink.Kostensenkung um bis zu 60 ProzentDurch die Cloud können Unternehmen die Kosten für Telefonie um biszu 60 Prozent senken, hat toplink bei der Auswertung von mehr als 500Fallbeispielen ermittelt. Hierbei werden nicht nur die Anschaffungs-und Installationsaufwendungen in die Kalkulation einbezogen, sondernvor allem auch die laufenden Betriebs- und Wartungskosten. Bei derCloud-Telefonie entfallen diese vier Kostenblöcke vollständig, daalle Abteilungen, Firmenstandorte und Außendienstmitarbeiter miteiner einzigen Telefonanlage über das Internet vernetzt sind. DieTelefonie untereinander erfolgt völlig kostenfrei, für die externeTelefonie gibt es zahlreiche Tarifmodelle, je nach den betrieblichenErfordernissen. Mobiltelefone lassen sich problemlos an die virtuelleTelefonanlage anbinden. Die toplink GmbH ist der Betreiber eines dergrößten Cloud-Telefonsysteme in Deutschland.Aktueller Report zur Cloud-TelefonieAuf der CeBIT stellt toplink einen aktuellen Report zurWirtschaftlichkeit von Cloud-Telefonie vor. Dieser basiert auf einerstrukturierten Umfrage unter 1.340 mittelständischen Unternehmen inDeutschland. Als wichtigste Vorteile der Cloud-Telefonie nennt dieStudie (Mehrfachnennungen waren erwünscht): Funktionalität an allenStandorten (89 Prozent), hohe Flexibilität (74 Prozent), Qualität undSicherheit (71 Prozent), niedrige Telefongebühren (66 Prozent),grenzenlose Skalierbarkeit (65 Prozent), reibungslose Integration mitVideo und Desktop-Sharing (64 Prozent), deutsche Serverstandorte (62Prozent), höhere Effizienz durch virtuelle Zusammenarbeit (52Prozent) und einfache Installation (51 Prozent).Die toplink GmbH (www.toplink.de) ist der Betreiber eines dergrößten Cloud-Telefonsysteme in Deutschland (Telefonieren übersInternet). Als Full-Service-Dienstleister bietet toplink sämtlicheKomponenten für eine sichere Internet-Telefonie (Voice over IP, VoIP)oder All-IP-Strategie, von der Internetanbindung über denIP-Telefonanschluss (SIP-Trunk) und die Cloud-Telefonanlage bis hinzu Skype for Business. Alle Dienste werden ausschließlich indeutschen Rechenzentren betrieben und unterliegen den deutschenDatenschutzbestimmungen. Unter dem Markennamen LUCA bietet toplinkals einziges Unternehmen in Deutschland MicrosoftsSkype-for-Business-Dienste mit verschlüsselten Anschlüssen an.toplink ist ein von der Bundesnetzagentur genehmigterTeilnehmernetzbetreiber mit einem Next-Generation-Netzwerk (NGN),über das Telefonanschlüsse in über 50 Ländern bereitgestellt werden.toplink ist einer der wenigen Anbieter in Deutschland, der alleKundenanschlüsse automatisch und permanent vor Gebührenmissbrauchschützt. Neben den Lösungen für Großunternehmen und Mittelständlerbietet toplink unter www.toplink-xpress.de ein Online-Portal fürSelbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen an, über das sichvollautomatisiert ein IP-basierter Telefonanschluss einrichten lässt.Interview mit toplink-Geschäftsführer Jens Weller auf der CeBITvereinbaren: Tel. 0611-973150 oder E-Mail an team@euromarcom.dePressekontakt:Weitere Informationen: toplink GmbH, Robert-Bosch-Str. 20, 64293Darmstadt, E-Mail: info@toplink.de, Web: www.toplink.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: toplink GmbH, übermittelt durch news aktuell