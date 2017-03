CeBIT macht Digitalisierung in der Anwendung erlebbar - Frese: Japan, neue Technologien und Inhalte spielen 2017 die Hauptrolle

Hannover (ots) - Am kommenden Sonntag eröffnen Bundeskanzlerin Dr.Angela Merkel und Japans Premierminister Shinzo Abe die CeBIT 2017.Die fünftägige Veranstaltung in Hannover greift alle technologischenTrends der digitalen Transformation auf und macht die Digitalisierunganhand hunderter konkreter Anwendungsbeispiele so erlebbar wie nie.Unter dem Topthema "d!conomy - no limits" stehen die grenzenlosenChancen der Digitalisierung vom kommenden Montag an auf der CeBIT2017 im Mittelpunkt. "Jeder Besucher wird aufgrund der einzigartigenVerbindung von Technologie, Innovation und Diskussion auf der CeBIT2017 die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschafthautnah erleben können", sagte Oliver Frese, Vorstand der DeutschenMesse AG, am Dienstag in Hannover. "Innovative Technologie, starkeInhalte und das Partnerland Japan spielen 2017 die Hauptrolle auf derCeBIT." Zu der fünftägigen Veranstaltung werden rund 3 000 Ausstelleraus 70 Ländern und rund 200 000 Teilnehmer erwartet."Auf der CeBIT werden die Aussteller in diesem Jahr zeigen, wiedie digitale Zukunft konkret aussieht, welchen Einfluss künstlicheIntelligenz, humanoide Roboter, Drohnen, das Internet der Dinge undautonome Systeme auf die Unternehmen, die Art der Arbeit und auch dieGesellschaft haben werden", sagte Frese. "Aus Science Fiction istScience Fact geworden. Wer die Zukunft gestalten will, muss sieverstehen - die CeBIT bietet in ihrer thematischen Breite in diesemJahr eine einzigartige Chance dazu."Vor allem die vielen Hundert konkreten Beispiele für die Umsetzungder Digitalisierung in den Unternehmen und die vielen neuendatengetriebenen Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsszenarien machendie digitale Transformation greifbar. Frese: "In den vergangenenJahren zeigte sich die digitale Transformation oftmals noch abstrakt,nun ist sie konkret und im Unternehmen umsetzbar."Künstliche IntelligenzSowohl auf den Ständen der Aussteller als auch in den CeBIT GlobalConferences wird der aktuelle Entwicklungsstand der künstlichenIntelligenz in allen Facetten beleuchtet. Ob als Steuerung autonomfahrender Fahrzeuge eingesetzt, als simultane Übersetzungmenschlicher Sprache, zur Bekämpfung von Cyberattacken oder zurblitzschnellen Analyse nahezu grenzenloser Datenmengen: "KünstlicheIntelligenz wird sich auf der CeBIT 2017 als einer der bestimmendentechnologischen Zukunftstrends erweisen. Viele Aussteller könnenschon jetzt konkrete Anwendungen auf ihren Ständen präsentieren",sagte Frese. Als weltweit wohl renommiertester Forscher zukünstlicher Intelligenz wird Autor, Erfinder und Futurist RayKurzweil, Mitgründer der Singularity University im Silicon Valley undDirector bei Google, bei den CeBIT Global Conferences sprechen.Drohnen im Business-EinsatzUnter freiem Himmel werden im Intel CeBIT Drohnen ParkInspektionsflüge von Drohnen an Bohrinseln im Maßstab 1 : 15 sowie anSonnenkollektoren gezeigt. In einem Kontrollzentrum läuft derkontinuierliche Datenstrom, den die Sensoren und Kameras der Drohnenproduzieren, zusammen und führt letztlich zu einer erheblichenReduzierung der Betriebskosten der überwachten Anlagen. ImAusstellungsbereich Unmanned Systems & Solution in Halle 17beteiligen sich international führende Unternehmen der noch jungenBranche und zeigen weitere Ansätze von Drohnen im Business-Umfeld. ImForum werden Technologie und auch rechtliche Fragestellungendiskutiert. In der Indoor-Flugarena steht am CeBIT-Freitag dasDrohnen-Rennen auf der Agenda.Virtual RealityEbenso rasch, wie sich die Drohnen im Business-Umfeld etablieren,geschieht es auch mit Anwendungen rund um Virtual Reality. Auf derCeBIT wird das Thema gleich an mehreren Orten gezeigt, zahlreicheweltbekannte Unternehmen beteiligen sich. Schwerpunkt wird dieerstmals ausgerichtete Sonderschau in der Halle 17 sein.Internet of ThingsBis zu 50 Milliarden Dinge - jenseits von Handy, Tablet undSmartwatch - sollen in den nächsten drei Jahren mit dem Netzverbunden und dann "smart" werden. Das Internet der Dinge steht aufder CeBIT in der Halle 12 im Mittelpunkt. Auch dort ergänzt ein Forumdas breite Spektrum der Aussteller. So zeigt etwa dieForschungsinitiative acatech ein Dutzend IoT-Anwendungen,beispielsweise zwei Roboter, die einen dritten bauen und dabei auchnoch aus Fehlern lernen, sowie einen autonomen Kleinbagger, der beiSchadensfällen eingesetzt werden kann. Im Forum wird auch das Themader weltweiten Standardisierung bei IoT-Anwendungen und imsogenannten Industrial Internet aufgegriffen. Dort könnte auch zurSprache kommen, ob sich die Präsidentschaft von Donald Trump in denUSA auf die Diskussion um international einheitliche Standards imIndustrial Internet auswirkt.Smart CityDas Internet der Dinge ermöglicht auch die Vernetzung ganzerStädte hin zu einer sogenannten Smart City, die für die Menschennicht nur komfortabler, sondern auch lebenswerter wird. Gleichmehrere Unternehmen der CeBIT greifen das Thema in ihrenPräsentationen auf und zeigen Beispiele, die sich schon heute in diestädtische Infrastruktur einbetten lassen. Das Thema beschäftigt vorallem die Telekommunikationsanbieter und Netzwerkausrüster. Denn dierasant wachsenden Datenmengen stellen für die Netzinfrastruktur eineHerausforderung dar. Der zukünftige Mobilfunkstandard 5G, zu dem auchmehrere Beispiele auf der CeBIT zu sehen sein werden, soll Abhilfeschaffen. Eine Konferenz zu Smart Citys mit internationaler Besetzungrundet das Angebot ab.Cyber SecurityNicht nur beim Internet der Dinge, generell in allen digitalenSystemen wird die Frage nach der Sicherheit der Anwendungen immerdringlicher. Neueste Systeme zur Abwehr von Cybercrime setzen aufkünstliche Intelligenz und Big Data Analytics - die Anwendungenstehen in der Halle 6 im Security-Bereich auf der Agenda. In denCeBIT Global Conferences wird es in zahlreichen Talks behandelt,sicherlich am prominentesten durch Whistleblower Edward Snowden. Eswird erwartet, dass er sich auch zu den neuerlichen Enthüllungen rundum die amerikanischen Geheimdienste äußert. Er wird per Video auf dieBühne der CeBIT Global Conferences nach Hannover zugeschaltet.Startups bei SCALE11Dass aus Anwendungen des Internets der Dinge grenzenlose neueGeschäftsmodelle entstehen, wird in der Halle 11 - auf derStartup-Plattform SCALE11 - gezeigt. Rund 320 junge Unternehmen aus35 Ländern präsentieren, wie aus Technologie und Kreativität neueWertschöpfungspotenziale und Geschäftsmodelle entstehen. Die Startupstreiben die Innovation in vielen Geschäftsfeldern voran - und dahersuchen viele etablierte Unternehmen Kooperationsmöglichkeiten. BeiSCALE11 wird dies mit ungewöhnlichen und neuen Pitching-Formaten,Vorträgen, einer Venture Capital Lounge undNetworking-Veranstaltungen zusätzlich gefördert. Insgesamt werdenrund 420 junge Unternehmen auf der CeBIT 2017 erwartet.CeBIT Global ConferencesDie CeBIT Global Conferences warten in diesem Jahr mit eineminternationalen Line-up von Visionären, Futuristen, Querdenkern undWirtschaftsgrößen auf. Sprecher sind unter anderem der EU-Kommissarfür digitale Wirtschaft und Gesellschaft Andrus Ansip, der wohlbekannteste Whistleblower der Welt Edward Snowden (per Live-Stream),Atari-Gründer Nolan Bushnell, Bas Lansdorp, der mit seiner StiftungMars One Menschen auf dem Mars ansiedeln möchte, Michal Kosinski, mitdessen Entwicklung sich die Persönlichkeit von Menschen anhand ihrerAktivitäten bei Facebook & Co. analysieren lässt, und Prof. Dr.Yoshiyuki Sankai vom japanischen Robotik-Unternehmen Cyberdyne.Partnerland JapanNicht nur in den CeBIT Global Conferences ist das Partnerlandstark vertreten. "Das Partnerland Japan wird diese CeBIT sehr starkprägen", sagte Frese. Auf dem größten Messestand, den je einPartnerland auf der CeBIT belegte, präsentieren sich rund 120weltweit agierende Konzerne, mittelständische Unternehmen undStartups. Mit ihren Exponaten untermauern sie einmal mehr diePosition Japans als eine der führenden Nationen im Bereich derdigitalen Transformation. Künstliche Intelligenz, humanoide Roboter,Exo-Skelette, Anwendungen rund um das Internet der Dinge sowieCar-to-Car-Communication stehen im Mittelpunkt der zwei großenAuftritte in den Halle 4 und 12. Im Zentrum der Diskussionen wirdauch das "Society 5.0" genannte Programm der Regierung unterPremierminister Shinzo Abe stehen, mit dem Wirtschaft undGesellschaft in Japan in eine digitale, datengetriebene Zukunftgeführt werden sollen.Welcome NightDie Bedeutung, die die Digitalisierung für die japanischeRegierung hat, zeigt sich nicht nur in dem umfassenden Ansatz desProgramms Society 5.0, sondern auch im persönlichen Einsatz desPremierministers. Shinzo Abe wird am 19. März in Hannover erwartetund ist gleichzeitig die Spitze einer Wirtschaftsdelegationen mitzahlreichen Vorstandsvorsitzenden und Topmanagern aus Japan. Abe wirdzusammen mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel am Abend des 19. März2017 die CeBIT im Rahmen der Welcome Night eröffnen. Am Montag werdensich beide - begleitet von Ministern, Wirtschaftsvertretern undWissenschaftlern - bei einem Rundgang über die CeBIT einpersönliches Bild vom aktuellen Status der digitalen Transformationmachen.CeBIT - The Global Event for Digital BusinessDie CeBIT in Hannover ist die weltweit wichtigste Veranstaltungfür die Digitalisierung in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.Jedes Jahr treffen auf der CeBIT gut 3 000 Unternehmen auf rund 200000 Teilnehmer. Im Fokus stehen dabei neueste Technologien wieArtificial Intelligence, autonome Systeme, Virtual & AugmentedReality, humanoide Roboter und Drohnen. Die Digitalisierung lässtsich auf der CeBIT in Anwendungsszenarien erleben. Mit dem Topthemader CeBIT 2017 "d!conomy - no limits" rückt die CeBIT diechancenorientierten Möglichkeiten der digitalen Transformation in denMittelpunkt. Durch ihre Kombination aus Ausstellung, Konferenz undNetworking ist die CeBIT Pflichttermin für die gesamte digitaleWirtschaft. 