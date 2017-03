CeBIT: Wie sich die IT mit Cloud und Automatisierung zukunftssicher aufstellt

Dortmund (ots) - Materna präsentiert sich auf der CeBIT 2017 unterdem Motto "Wir transformieren die IT in eine agile Zukunft". DieNeuheiten umfassen die zwei zentralen ThemenbereicheChatbot-Interaktion mit Kunden sowie effizienter IT-Betrieb mitPrivate Cloud as a Service (PCaaS).Kommunikation mit dem Anwender modernisierenDie von Materna entwickelten Chatbot-Lösungen arbeiten auf Basisvon IBM Watson und helfen dabei, die Kommunikation mit Endkunden zuverbessern. Ein Showcase zeigt, wie ein Chatbot die im Service Deskeingehenden Standardanfragen schnell und automatisiert beantwortet.Mitarbeiter im Service Desk werden so entlastet und die Nutzererhalten schneller die gewünschten Antworten. Materna berät bei derEinführung von Chatbots, die kognitive Services nutzen: von derBereitstellung der Chatbot-Engine über das initiale Anlernen einesvirtuellen Agenten bis zu individuellen Integrationsleistungen insService-Management sowie Redaktionsleistungen und UX-Design.Kognitive Services von IBM Watson helfen bei diesen Lösungen, einnatürlich sprachliches Dialogsystem aufzubauen und damit Prozesse imService Desk insgesamt zu verbessern.Chatbot-Integration für ServiceNowEine weitere Neuheit ist die von Materna entwickelteChatbot-Integration für ServiceNow, einem Anbieter von Software as aService für die Service-Automatisierung im gesamten Unternehmen. Dashierfür entwickelte Botkit auf Basis von Microsoft Bot Frameworkermöglicht die interaktive Kommunikation in vielfältigenAnwendungsszenarien und enthält Konnektoren für Skype, Direct Line,E-Mail, Facebook Messenger, GroupMe, Kik, Slack, Telegram und Twilio(SMS). So lassen sich einfache Dialoge umsetzen, wie beispielsweiseFrage-Antwort-Szenarien, aber auch komplexere Dialoge, die einegrafische Produktauswahl ermöglichen. Die Kommunikation kann sowohldurch den Anwender, als auch durch den Bot initiiert werden(Push-Benachrichtigung).Agilen und effizienten IT-Betrieb realisierenDer zweite Themenkomplex von Materna auf der CeBIT dreht sich umden effizienten Betrieb von IT-Infrastrukturen. Auf der CeBIT 2017zeigt Materna dazu ein neues Komplettangebot für Private Cloud as aService (PCaaS), bestehend aus einer OpenStack-basiertenCloud-Infrastruktur, Managed Services und ergänzendenBeratungsleistungen. Damit adressiert Materna die Anforderunge vielerFachbereiche nach schnell verfügbaren, skalierbaren und sicherenIT-Kapazitäten aus der Cloud.PCaaS von Materna nutzt die Cloud-Plattform "IBM Bluemix PrivateCloud", die auf dem Open Source-Framework OpenStack basiert. Deroffene Standard OpenStack gilt als zukunftssicher und arbeitetherstellerneutral. Mit PCaaS tritt Materna mit einem veredeltenPrivate Cloud-Angebot auf Basis von IBM Bluemix auf und präsentiertsich damit als dedizierter Ansprechpartner, der Kunden alleLeistungen aus einer Hand einschließlich Projekt- undBetriebsunterstützung liefert. Die Nutzung von flexibel skalierbarenPrivate Cloud-Services wird somit auch ohne eigenes Expertenwissenauf Kundenseite möglich.ServiceNow und AppDynamics vereinfachen den IT-BetriebWer als Verantwortlicher eine komplexe IT-Infrastrukturausfallsicher betreiben möchte, sollte Verfahren und Prozesseimplementieren, um Störungen schnell und sicher zu beheben. MitLösungen von AppDynamics erfassen und visualisieren IT-Experten diePerformance, Kommunikationswege sowie Störungen und ihre Ursachen vonunternehmensweit genutzten Applikationen. Anders als bei vielenanderen Lösungen stehen bei AppDynamics nicht mehr einzelneKomponenten im Fokus, sondern es erfolgt eine ganzheitliche Sicht aufdie Software-Landschaft. Materna beherrscht beide Produkte undbetrachtet und optimiert den (Entstörungs-) Prozess durchgängig überbeide Produkte hinweg. Störungen in verteilten und komplexenIT-Landschaften können IT-Experten somit sehr schnell und präziseermitteln. Wie sich mit diesem Konzept in der Praxis die Abläufe inder IT-Organisation optimieren lassen, zeigt Materna auf der CeBIT.Materna auf der CeBITHalle 2, A10: Als Premium-Partner bei IBM, u.a. mit Private Cloud asa Service und ChatbotsHalle 7, C18: Hauptstand von Materna mit über 105 qm im Public SectorParcHalle 7, A28: Gemeinschaftsstand Digital Government im Public SectorParcPressekontakt:Materna GmbHChristine SiepeTel. +49 231 5599-168E-Mail: Christine.Siepe@Materna.dehttp://www.materna.de/presseOriginal-Content von: Materna GmbH, übermittelt durch news aktuell