CeBIT: TeamDrive stellt Desaster Recovery für die Cloud vor / TeamDrive auf der CeBIT in Halle 5, Stand G49, beim German Business Cloud Pavillon

Hamburg/Hannover (ots) - Die TeamDrive Systems GmbH(http://www.teamdrive.com) hat auf der CeBIT eine neueSicherheitslösung für Cloud Computing vorgestellt. Unter derBezeichnung TeamDrive Point in Time Recovery (PiTR) wird erstmals einSystem für Desaster Recovery in der Cloud angeboten, das imStandardbetrieb läuft, ohne dass hierzu besondere Maßnahmen ergriffenwerden müssten. Der Anbieter spricht von einer zusätzlichenSicherheitsebene in der Cloud.Sicherheit mit nur drei MausklicksTeamDrive ermöglicht die einfache Einrichtung sichererDatenablagen in der Cloud mit nur drei Mausklicks. Den Zugang zu denhochverschlüsselten Daten kann das Team sehr einfach selbstverwalten. Künftig wird für Geschäftskunden alle 30 Minuten einautomatischer Snapshot erstellt, so dass im Problemfall auf die vorlängstens einer halben Stunde gesicherten Daten zurückgegriffenwerden kann. Die Häufigkeit, in der Snapshots angefertigt werden,lässt sich individuell einstellen. Die Standardkonfiguration siehtsechs Snapshots pro Tag vor. Der Space-Administrator kann diegesicherten Daten jederzeit mit wenigen Mausklicks wiederherstellen.TeamDrive gilt schon bisher mit seiner Zero-Knowledge-Architekturals äußerst sicher. Dadurch bleiben alle Daten, Metadaten undübrigens auch die Zugehörigkeit zu den Gruppen jederzeit "privat" undverschlüsselt. Mit der neuen Funktionalität "Point in Time Recovery"wird ein zusätzlicher Schutzwall gegen Datenverlust eingerichtet,wobei die Privatheit der Daten jederzeit gewährleistet bleibt. DerService funktioniert vollautomatisch und kann von jedemSpace-Administrator ohne externe Hilfe in Betrieb genommen werden.Dadurch wird nicht nur die Sicherheit gestärkt, sondern es werdenauch die Ausfallzeiten und Kosten im Falle eines Desasters drastischgesenkt. Verfügbar für alle Kunden ohne Zusatzkosten ab April 2017.Die integrierte Data Loss Prevention sorgt dafür, dassversehentlich gelöschte Daten während des gesamten Lebenszyklus einesProjekts jederzeit wiederherstellbar sind - auch noch nach Jahren.Zugleich erlaubt die Restore-Funktion die Abwehr von Ransomware:Gleichgültig, wie viele Dateien ein feindlicher Virus verschlüsseltoder löscht, lassen sich die Dateien binnen Minuten wiederunverschlüsselt herstellen. Das gilt beispielsweise, wenn ein Virus100.000 Dateien infiziert oder schlichtweg ein Hardwarecrash diesevernichtet oder die Dateien intendiert gelöscht und der Papierkorbgeleert wird - in allen Fällen kann TeamDrive die verlorenen Datenbinnen kurzer Zeit wiederherstellen."Mit TeamDrive Point in Time Recovery markiert die CeBIT 2017 denEinstieg in eine neue Sicherheitsstufe im Cloud Computing, die indieser Form im Rahmen eines Cloud Sync & Share Services weltweitihresgleichen sucht", sagt TeamDrive-Geschäftsführer Volker Oboda.TeamDrive gilt als die "sicherste Sync&Share-Software der Weltmade in Germany" für das Speichern, Synchronisieren und Sharing vonDaten und Dokumenten, weil sie den Hochsicherheitsanforderungen gem.Paragraph 203 Strafgesetzbuch für Berufsgeheimnisträger entspricht.Grundlage bildet eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, diegewährleistet, dass nur der Anwender selbst die Daten lesen kann -weder TeamDrive noch irgendeine Behörde auf der Welt kann die Datenentschlüsseln. Diese technische und rechtsverbindliche Sicherheitwissen über 500.000 Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allenBranchen zu schätzen, von der Industrie über das Gesundheitswesensowie Wirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichenVerwaltung. TeamDrive unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android undiOS.