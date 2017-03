Hamburg (ots) - TeamDrive auf der CeBIT in Halle 5, Stand G49,beim German Business Cloud PavillonDie TeamDrive GmbH (www.teamdrive.com) wird auf der CeBIT dieAuszeichnung "Sicherster Sync&Share Cloud Service" erhalten. DieVergabe erfolgt durch das Information Security Forum des DiplomaticCouncil (DC) und die Nationale Initiative für Informations- undInternet-Sicherheit (NIFIS). TeamDrive hat am besten abgeschnittenbeim "Cloud Sync&Share Services Report 2017", den DC und NIFISgemeinsam vorgelegt haben. Das Diplomatic Council ist ein Think Tankmit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen, die NIFIS eine neutraleSelbsthilfeorganisation, die die deutsche Wirtschaft im Kampf gegendie täglich wachsenden Bedrohungen aus dem Netz technisch,organisatorisch und rechtlich unterstützt. In dem Report werden beiannähernd gleichem Leistungsumfang der Dienste "gravierendeUnterschiede bezüglich Datensicherheit und Datenschutz" festgestellt.Am sichersten ist über alle Kriterien hinweg, dem Bericht zufolge,der deutsche Service TeamDrive."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Sie bestätigt unserjahrelanges Bemühen, TeamDrive nicht nur funktional an die Spitze zubringen, sondern vor allem auch in Sachen Sicherheit", sagen diebeiden TeamDrive-Geschäftsführer Volker Oboda und Detlef Schmuck.TeamDrive erfüllt alle SicherheitskriterienAls besonders wichtig hebt der Report die SicherheitskriterienEnde-zu-Ende-Verschlüsselung und Zero-Knowledge-System sowie einehybride Datenspeicherung hervor. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsorgt dafür, dass die Daten weder bei der Übertragung noch bei derSpeicherung im Internet unverschlüsselt sind. Ein ZeroKnowledge-System bedeutet, dass selbst der Anbieter die Daten nichtentschlüsseln und somit auch nicht lesen kann - auch nichtbeispielsweise im Falle einer behördlichen Anordnung. Bei einerhybriden Datenhaltung kann der Anwender Teile der Daten auf eigenenServern halten, während andere Teile in der Cloud abgelegt werden.TeamDrive erfüllt diese sowie alle weiteren Kriterien für dieSicherheit, die im Report für den Vergleich von insgesamt zwölfCloud-basierten Sync&Share-Services zugrunde gelegt werden. Dr.Thomas Lapp, Chairman des Global Information Security Forum imDiplomatic Council und Vorsitzender der Nationalen Initiative fürInformations- und Internet-Sicherheit, erklärt: "Es ist zu hoffen,dass die Betreiber aller Dienste alsbald die Sicherheitsmängel ihrerServices erkennen und schnellstmöglich nachbessern. Ein hohesSicherheitsniveau liegt im Interesse aller Beteiligten."Neue TeamDrive-Version auf der CeBITTeamDrive will sich auf der Auszeichnung nicht ausruhen, sondernhält für die CeBIT eine neue Version parat. Als wichtigste Neuerungennennt der Anbieter eine erweiterte Backup-Funktionalität und dieMöglichkeit, auf die Daten per Webbrowser - also ohne Installationeiner Client-Software - zugreifen zu können.TeamDrive (www.teamdrive.com) gilt als die "sichersteSync&Share-Software der Welt made in Germany" für das Speichern,Synchronisieren und Sharing von Daten und Dokumenten, weil sie denHochsicherheitsanforderungen gem. Paragraph 203 Strafgesetzbuch fürBerufsgeheimnisträger entspricht. Grundlage bildet eine durchgängigeEnde-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dass nur derAnwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive nochirgendeine Behörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Diesetechnische und rechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allen Branchen zuschätzen, von der Industrie über das Gesundheitswesen sowieWirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichen Verwaltung.TeamDrive unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android und iOS.Weitere Informationen:TeamDrive Systems GmbH, Max-Brauer-Allee 50, 22765 Hamburg,E-Mail: info@teamdrive.com, Internet: www.teamdrive.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: TeamDrive Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell