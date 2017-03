CeBIT: Materna zeigt Innovationen im E-Government

Dortmund (ots) - Digitale Formulare sind das Fundament fürmedienbruchfreie E-Government-Prozesse und stehen daher in deröffentlichen Verwaltung auf der Prioritätenliste ganz oben. Hierzuzeigt Materna auf der CeBIT als Neuheit eine Lösung für das sichereSignieren mit dem Smartphone. Materna und die Bundesdruckerei sindbislang die ersten und einzigen Anbieter, die das qualifizierteSignieren von Online-Formularen in Deutschland anbieten. Weitereinnovative Lösungen im E-Government-Umfeld sind elektronischeRechnungen und Aktenführung, die elektronische Identifikation mit demneuen Personalweis sowie Chatbots als moderner Eingangskanal in denBürger-Service.Erstmals mobile qualifizierte Signatur mittels SmartphoneIn einem auf der Messe exklusiv auf dem Materna-Stand gezeigtenFormular-Management-Showcase für die qualifizierte elektronischeSignatur füllt der Antragsteller einen Vollstreckungsauftrag an denGerichtsvollzieher als Online-Formular aus. Anschließend wird dasausgefüllte Formular rechtssicher über eineZwei-Faktor-Authentifizierung qualifiziert signiert und an dasentsprechende Fachverfahren zur weiteren Bearbeitung übergeben. DieSignaturanfrage erfolgt über das Sign-me-Portal der Bundesdruckereiund wird mittels SMS-TAN auf dem Smartphone bestätigt. Zusammen mitder eIDAS-konformen Signatur erhält das Dokument so größteRechtssicherheit.E-Rechnung in der VerwaltungWeiterhin zeigen Materna, MACH und die Bundesdruckerei gemeinsamihr Konzept eines komplett elektronischen Bestell- undAbrechnungsprozesses. Treiber hierfür ist die EU-Richtlinie2014/55/EU über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichenAufträgen und das nationale E-Rechnungsgesetz des Bundes vom Dezember2016. Die Vorschriften treten ab dem 27. November 2018 fürBundesministerien und Verfassungsorgane in Kraft. ÖffentlicheAuftraggeber sind demnach aufgefordert, entsprechende Projektezeitnah zu starten, um elektronische Rechnungen verarbeiten zukönnen.Elektronische Aktenführung mit Cloud-UnterstützungMit eAkten erleichtern Behörden ihre Verwaltungsarbeit: Die Lösung"eAkte-Basispaket" von Materna bietet hierfür ganz unterschiedlicheEinsatzszenarien und ist im eigenen Rechenzentrum oder bequem aus derCloud nutzbar. So basiert beispielsweise das neue Ablage- undRegistratursystem "Zoll Desk" der Generalzolldirektion auf demeAkte-Basispaket. Auf der CeBIT können sich die Besucher diese Lösungim Detail anschauen.Über Neuheiten zur elektronischen Aktenführung informiert Maternain zwei Foren der Halle 7 und gibt Einblicke in das Ablage- undRegistratursystem der Generalzolldirektion, die mit rund 7.000Beschäftigten zu den größten Bundesoberbehörden Deutschlands zählt.Materna auf der CeBITHalle 7, C18: Hauptstand von Materna im Public Sector ParHalle 7, A28: Gemeinschaftsstand Digital Government im Public SectorParcHalle 2, A10: Als Premium-Partner bei IBM, u.a. mit Private Cloud asa Service und ChatbotsPressekontakt:Materna GmbHChristine SiepeTel. +49 231 5599-168E-Mail: Christine.Siepe@Materna.dehttp://www.materna.de/presseOriginal-Content von: Materna GmbH, übermittelt durch news aktuell