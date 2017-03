CeBIT: 66 Prozent der Deutschen wollen automatischen Hackerschutz im Smart-Home (FOTO)

Holzminden (ots) -Zwei drittel der Verbraucher in Deutschland wünschen sich einenautomatischen Online-Service, um gegen Hackerangriffe im Smart Homegeschützt zu sein. Gleichzeitig sollte smarte Technologie denVerbrauchern selber die Wahl geben, persönliche Daten abzusichern (72Prozent) - beispielsweise bei digital vernetzter Haustechnik. Dassind Ergebnisse des Energie-Trendmonitors 2017 von Stiebel Eltron.Dafür wurden 1.000 Bundesbürger bevölkerungsrepräsentativ befragt."Für den Datenschutz im Smart Home ist der Online-Zugang über denRouter des Verbrauchers ein neuralgischer Sicherheitspunkt", sagtMichael Kruckenberg, Regelungstechnik-Experte bei Stiebel Eltron."Wir empfehlen unseren Kunden, äußerst sorgfältig darauf zu achten,dass die Router-Einstellungen bei der Smart-Home-Vernetzungprofessionell vorgenommen werden und auf einem aktuellenSicherheitstand bleiben."Bei der smarten Vernetzung einer Heizungsanlage mit demInternet-Service-Gateway von Stiebel Eltron entscheidet der Kundeselbst darüber, ob seine privaten Betriebsdaten für Serviceleistungendes Onlineportals genutzt werden sollen, oder nicht. Entscheidet sichder Verbraucher für eine Online-Anbindung, werden die Daten nach denSicherheitsstandards vearbeitet, wie sie aus dem Online-Bankingbekannt sind. Die Internetverbindung wird dabei immer über den Routerdes Kunden zum Stiebel-Eltron-Portal hergestellt - umgekehrt gibt eskeinen direkten Zugriff auf das Smart-Home-System.Das Stiebel-Eltron-Portal empfängt von der Heizungsanlage desKunden alle zehn Minuten die aktuellen Betriebsinformationen. Solässt sich der Systemzustand auf optimale Leistung kontrollieren.Darüber hinaus ist eine Störungsüberwachung sowie Fernsteuerung derHaustechnik via Smartphone möglich. Im Urlaub lassen sichbeispielsweise die aktuellen Verbrauchsdaten ablesen. Wenn derSmart-Home-Kunde seine Heimreise antritt, kann er von unterwegs ausHeizung und Warmwasser auf die gewünschte Temperatur bringen. DieseEinstellungen werden im Portal elektronisch hinterlegt und dasHeizsystem holt sich die Betriebsdaten beim nächsten turnusmäßigenKontakt vom Server ab.Mit Blick auf den Nutzen von Smart-Home-Technologie steht bei denBundesbürgern die private Energiewende hoch im Kurs. 60 Prozentwünschen sich intelligente Technik, die es möglich macht so vielerneuerbare Energie wie möglich zu gewinnen und sinnvoll zu nutzen -etwa beim Zusammenspiel von Sonnenenergie und Wärmepumpe. Ebenfalls60 Prozent vertrauen auf Datenschutzlösungen "Made in Germany".Infos zum Internet-Service-GatewayWeiterführende Infos zum Internet-Service-Gateway finden Sie unterwww.stiebel-eltron.de/de/home/service/smart-home/servicewelt.htmlEnergie-Trendmonitor 2017Der Energie-Trendmonitor 2017 von Stiebel Eltron gibt Auskunftdarüber, wie die Deutschen zu den Zielen und Konsequenzen derEnergiewende stehen. Dafür wurden im Januar 2017 in fünfter Auflage1.000 Bundesbürger über ein Marktfortschungsinstitutbevölkerungsrepräsentativ befragt.Über Stiebel EltronStiebel Eltron, gegründet 1924, gehört mit einem Jahresumsatz vonrund 435 Millionen Euro und einer Beschäftigtenzahl von weltweit2.900 Mitarbeitern zu den führenden Unternehmen auf dem Markt derErneuerbaren Energien, der Wärme- und Haustechnik.Das Familienunternehmen wird seit seiner Gründung von der Visionangetrieben, Geräte für mehr Energieeffizienz, Komfort undZuverlässigkeit zu produzieren. Das Unternehmen entwickelte sich zueinem der größten Anbieter auf dem Wärmemarkt und zum Weltmarktführerbei Komfort-Durchlauferhitzern. Als Vorreiter in Sachen ErneuerbareEnergien startete Stiebel Eltron bereits in den 70er Jahren mit derFertigung von Wärmepumpen und Solarkollektoren. Als erfolgreicherSystemanbieter im Bereich Erneuerbare Energien gehören auchLüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung zum Programm. Stiebel Eltronproduziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, inEschwege sowie an drei weiteren Standorten im Ausland (Tianjin/China,Bangkok/Thailand, Poprad/Slowakei).Pressekontakt:econNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuell